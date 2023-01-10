MediaMarkt Türkiye CEO'luğuna Faruk Kocabaş getirildi

Mediamarkt, 1 Şubat itibarıyla Furak Kocabaş'ın CEO'luk görevini Yenal Gökyıldırım'dan devralacağını duyurdu.

Faruk Kocabaş, “Bu bir değişim, bayrak devir teslimi…. Şimdi ekip arkadaşlarımla daha iyisini yapmak, bayrağı daha ileri taşımak için çalışacağız” dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Faruk Kocabaş, 1998 yılında Satış ve Pazarlama Müdürü olarak Philips’te başladı. Türkiye’de Türk Philips Ticaret A.Ş. ve TP Vision Elektronik Ticaret A.Ş.’de, Hollanda’da Philips Consumer Lifestyle BV ve MMD Monitors & Displays Nederland BV’de üst düzey görevler üstlendi.

MediaMarkt Türkiye’ye 2016 yılında Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CPO) olarak katılan ve sonrasında görevine Ticaretten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CCO) olarak devam eden Faruk Kocabaş, markanın pazar liderliği yolculuğunda büyük katkılarda bulundu.

Faruk Kocabaş, MediaMarkt Türkiye’de strateji, kategori yönetimi, satın alma, fiyatlandırma, satış sonrası operasyonlar, lojistik, talep planlaması ve ticari pazarlamadan sorumlu olarak görev yapmaktaydı.