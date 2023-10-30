MediaMarkt, Türkiye’deki ilk konsept mağazasını açtı

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda Türkiye’deki tamamen deneyim odaklı yeni konsept mağazasının açılışını gerçekleştirdi. 29 Ekim’de açılışı yapılarak tüketicilerle buluşan mağaza, MediaMarkt’ın Türkiye’deki ilk Tech Arena konsept mağazası olarak dikkat çekiyor.

Yeni konsept, tüketiciler ve markalar arasında bir köprü görevi üstlenerek her iki tarafa da yeni bir deneyim sağlıyor. Mağaza, 6 bin 500 metrekarelik alanıyla 19 farklı ünlü markanın butikleri ve satış alanındaki mini deneyim alanları ile en yeni teknolojileri ziyaretçiler ile buluşturuyor.

Açılışta konuşan MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş, “Teknolojik gelişmelerin hızla devam ettiği bu çağda, MediaMarkt olarak bize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde, bu topraklarda bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. MediaMarkt olarak bugün dünyada 7’inci, Türkiye’deki ilk konsept mağazamız olan Tech Arena’nın açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Tech Arena mağazamız, sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda teknolojiyi deneyimlemenin, öğrenmenin ve onunla büyümenin merkezi olacak.” dedi.