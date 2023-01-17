MediaMarkt'tan yarıyıl kampanyası

Yoğun geçen bir eğitim-öğretim döneminin ardından milyonlarca öğrenci cuma günü yarıyıl tatiline girecek. Öğrencilerin, ailelerinden “karne hediyesi” beklentileri de öncelikli olarak teknolojik ürünler oluyor.

Teknolojiseverlere çeşitli kampanyalar ve renkli fırsatlar sunan MediaMarkt, öğrencilerin bu talebine cevap vererek monitörden dizüstü bilgisayara, saç düzleştiriciden sanal gerçeklik gözlüğü ve kablosuz kulaklığa kadar birçok ürünü kapsayan, 17-19 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak bir yarıyıl kampanyası başlattı.

19 Ocak tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında; Samsung LS22F350FHRXUF Gaming Monitör 1.999 TL’den, LENOVO 82K201HFTX/ Ideapad Gaming 3 Oyun Dizüstü Bilgisayar 16.499 TL’den, BaByliss ST240E Saç Düzleştirme Cihazı 649 TL’den, HTC Vive Pro Full Kit Sanal Gerçeklik Gözlüğü 22.999 TL’den, JBL Wave 100TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık 849 TL’den satışa sunulacak.



MediaMarkt’ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 90 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.