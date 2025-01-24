Medianova, Amerika ve Çin’e ‘canlı yayın’ satıyor

SELENAY YAĞCI / İSTANBUL

Küresel çapta “streaming” ve bulut bilişim çözümleri sunan yüzde 100 Türk sermayeli Medianova, Amerika ve Çin gibi zorlu pazarlarda rekabet ediyor. Türkiye’nin ilk içerik dağıtım ağı (CDN) şirketi olan Medianova, 8’i Türkiye’de olmak üzere toplam 24 ülkede bulunan 50’den fazla CDN noktası ile bir canlı yayının her yerden, yüksek kalitede izlenmesini sağlıyor. Bu yıl 15’inci yılını kutlayan şirket, CDN platformu ile TikTok, Alibaba gibi birçok global şirkete altyapı hizmeti sağlıyor. Medianova aslında özellikle canlı yayınlar sırasında sağladığı hizmetlerle adını duyurdu. Brezilya’daki 2014 Dünya Kupası’nın bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi cihazları kullanarak RT’nin web sitesinden ve TRT’nin bu organizasyona özel olarak hazırladığı mobil uygulamasından canlı izlenmesine ve özelleşmeden önce Milli Piyango İdaresi’nin çekiliş canlı yayınlarına altyapı sağladı. Medianova CEO’su Serkan Sevim, yüzde 80 ihracata çalıştıklarını ve TikTok’un müşteri olmasıyla ihracatta Çin’in birinci sırada yer aldığını kaydetti. İkinci sırada Suudi Arabistan, üçüncü sırada ise Amerika yer alıyor. Geçen yıl Turkven’den önemli bir sermaye yatırımı alan şirket, bu yatırımları özellikle Ortadoğu ve Asya pazarlarındaki büyüme hedefleri için kullanmayı hedefliyor. Şirket, 2025 yılında yapay zeka ve siber güvenlik konularında yeni yatırımlara odaklanmayı planlıyor. Serkan Sevim, “Bu yatırımlar, sadece finansal bir destek değil, aynı zamanda yeni pazarlarda daha güçlü bir varlık göstermemizi sağlayan birer itici güç. Bu sayede, global arenada daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

5 farklı global patente sahip

Yalnızca CDN değil, e-ticaret, sosyal medya ve oyun şirketlerine altyapı çözümleri sunduklarını belirten Sevim, Web hızlandırma, DDoS Koruma, WAF ve Bot Koruma gibi ileri seviye siber güvenlik çözümleriyle rekabetçi bir pozisyona sahip olduklarını, şirketin Ar-Ge merkezinden çıkma 5 farklı global patenti bulunduğunu dile getirdi. Türkiye’de yüzde 50’lik pazar payıyla ağırlıklı olarak e-ticaret sektörüne hizmet verdiklerini kaydeden Sevim, “Yurtdışında ise ağırlıklı olarak video servisleri ve sosyal medya platformlarına hizmet veriyoruz. Ortadoğu’da, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Devletler, Mısır gibi ülkelerde çok güçlüyüz. Türkiye’de kazandığımız tecrübeyi yurtdışında farklı pazarlara adapte ediyoruz. Örneğin, Suudi Arabistan’daki bir müşterimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdiğimiz çözümler, diğer bölgelerde de hızla büyümemizi sağladı” dedi.

“TV kanallarını ikna edemedim”

Şu anda herkesin bildiği streaming platformları yaygınlaşmadan önce Türkiye’de bu işlerin geleceğini anlatmaya, şirketleri teknolojiye ikna etmeye çalıştığını ifade eden Sevim, şunları anlattı: “Ben Türkiye’de bir televizyon kanalını dizilerini internette yayınlaması için ikna etmeye çalıştım. Aldığım cevap şu oldu: Biz dizi yayınlıyoruz. 700 bin TL reklam gelirim var, sonra tekrarını yayınlıyor bir 700 daha alıyorum. Şimdi sen bana diyorsun ki diziler internete koyalım 5 bin TL kazanırız. Ben bunu niye yapayım? Aslında öğrenmek için yapmaları gerekiyordu. Çünkü onlar koymasa zaten kaçak olarak internette dolaşıyordu bu diziler. İkna etmek zor ama biz yatırımdan vazgeçmedik ve bu sayede pandemide yaşanan talep patlamasına hazırlıydık. Pandemiyle birlikte daha çok gördük belki ama insanlar artık dijitali her alanda daha fazla tüketiyor. Birçok evde TV yerine Youtube açık. Şu an dört yıldır çok ciddi bir büyüme ivmesi başladı. Dijital dönüşüm, şirketlerin hem bugün hem de yarını için kritik öneme sahip. Biz, sunduğumuz çözümlerle şirketlerin dijital yolculuklarını kolaylaştırıyor ve rekabet güçlerini artırıyoruz.”

Videoların %80'inin altyapısı bizden

“Web ortamındaki videoların altyapısını sağlıyoruz. Bir gazete düşünün, haberin videosunu yayınlıyor. Bu videoyu aynı anda 100 kişi tıklarsa sistem kitlenir, çökerdi. Bizim sayemizde 100 bin kişi de tıklasa bu video çalışıyor. İnternet ortamında izlediğiniz videoların yüzde 80’inin altyapı hizmetini biz veriyoruz. E-ticaret şirketleri ve alışveriş sitelerinin altyapısını sağlıyoruz. Sürekli online olan bir işletme bizlerden hizmet almak durumunda. Borsaya kote bütün şirketler bizim müşterimiz. Bunu Türk Telekom’la birlikte yapıyoruz. 650 şirket. Onları da sayarsam toplamda 900 müşterimiz var.”

SİBER GÜVENLİK

KOBİ’lerin %75’i saldırıya uğruyor

Son 2,5 yıldır özellikle bulut alanında siber güvenliğe de yoğunlaştıklarını ifade eden Sevim, siber güvenlik konusunda farkındalık yaratmanın önemine şöyle dikkat çekti: “KOBİ’lerin yüzde 75’i siber saldırıya uğruyor ancak bunu dile getirmiyorlar. Bizim geliştirdiğimiz çözümler, şirketlerin bu tür riskleri minimuma indirmesine yardımcı oluyor.

YAPAY ZEKA

“Veriniz varsa ilerleyebilirsiniz”

Yavaş yavaş yatırım yaptığımız bir alan da yapay zeka. Burada farklı bir durum söz konusu. Yapay zeka veriyle oluşuyor, yani veriniz varsa yapay zekayla ilerleyebiliyorsunuz algoritmalarla. Veri yoksa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yapay zeka teknolojilerinin başarıya ulaşması için güçlü bir veri altyapısına ihtiyaç var. “