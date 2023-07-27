Medicabil, sağlıkta verimliliğe odaklandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da 13 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren Medicabil Sağlık Grubu yeni yatırım planları için girişimlerini sürdürürken uyguladığı yalın uygulamalarla da sektöre yön vermeyi sürdürüyor. Hastanelerinde hayata geçirdikleri yalın uygulamaların Sağlık Bakanlığı’nca da kabul gördüğünü belirten Medicabil Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Hastanede enfeksiyon oranının sıfır olması, aynı şikayetle müracaat oranının en aza inmesi ve optimum sürede taburcu edilme konularını çok önemsiyoruz. Risk analizlerinin doğru yapılması bu anlamda oldukça kıymetli bir konu. Bu 3 hususta yapılacak iyileştirmeler hem sağlık harcamalarının azaltılması hem de ülkemizdeki yatak kapasitesinin daha verimli kullanılabilmesi adına önemli bir avantajı da beraberinde getirecek. Elbette bunu başarabilmek adına personel niteliklerini de geliştirmemiz gerekli. İyi bir eğitimin yanı sıra beceri ve uygulama konusunda da gelişimin sağlanması gerekli” dedi.

“10 bin metrekarelik hastane inşa edeceğiz”

Yeni yatırım planlarından da bahseden Prof. Dr. Bilgen, “Bizim bu yola çıktığımızdan beri bir üniversite hayalimiz vardı. Onu şimdilik meslek yüksekokulu olarak güncelledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Ayrıca bir yaşlı bakımevi planımız var. Kayapa’da daha önce aldığımız 10 bin metrekarelik arazimizde bir bölge hastanesi inşa etmek için girişimlere başladık ve projeler çiziliyor. Bu bölgeyle ilgili yakın zamanda da inşaat izinleri konusunda çalışacağız. Sağlık turizmi tarafını da önemsiyoruz ama ben saç ekiminin sağlık turizmi olduğunu düşünmüyorum. Bizim daha çok sağlığa etki edecek konularda uzmanlaşıp ülke olarak insanlara umut olacak tedaviler konusunda uzmanlaşmamız gerekli. Bursa özelinde bakarsak da İstanbul coğrafi avantajı nedeniyle sağlık turizminden büyük pastayı alıyor. Bursa’nın bu alanda iddialı konuma gelmesi için büyün kamu ve özel sektör paydaşlarının birlikte çalışması gerekli. BTSO ile yapılan işbirliği ziyaretlerinin de karşılığının artırılması hususunda çalışmamız gerekli” ifadelerini kullandı.