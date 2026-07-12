Medicana, iflas eden hastaneyi alarak Almanya’ya giriyor

MERVE YİĞİTCAN

Sağlık ve eğitim alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Medicana Grubu, küresel büyüme stratejisi kapsamında rotayı Almanya’ya çevirdi. 34 yıl önce kurulan ve bugün 15 bin kişilik istihdama ulaşan grup, mali kriz sürecinde olan Almanya'nın köklü hastanelerinden Jüdisches Krankenhaus Berlin’i (Berlin Yahudi Hastanesi) devralmak üzere anlaşma sağladı. Yaklaşık 350 yatak kapasitesiyle akut ve acil servis hizmeti sunan hastanenin, yüksek maliyetler ve bütçe baskıları nedeniyle ciddi bir likidite krizine girdiği; kurumun borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmek adına Ekim 2025’te mahkeme gözetiminde iflas koruma sürecine başvurduğu öğrenildi.

Bünyesinde Türkiye genelinde ve yurt dışında toplam 19 hastane barındıran Medicana Grubu; Bosna Hersek ve İngiltere operasyonlarının ardından Berlin yatırımıyla birlikte yurt dışındaki üçüncü stratejik merkezine ve üçüncü ülkesine ulaşmış olacak. Söz konusu satın almaya ilişkin Alman basınında yer alan Medicana Grubu’nun açıklamasında, “Alman pazarına girişimiz, şirket grubumuzun uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir adımıdır. Almanya'ya atılan bu adımla güçlü bir sağlık ağı kurmanın yanı sıra, Türkiye'de geliştirdiğimiz gelişmiş hastane deneyimini ve sektörler arası sağlık yaklaşımını Almanya'ya getirmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Senato’nun onayı bekleniyor

Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatı vizyonu açısından da kritik önem taşıyan bu devir işleminin resmiyet kazanması ve sürecin tamamlanması için şu anda Berlin Senatosu Sağlık İdaresi'nin nihai onayı bekleniyor.

2028’de Romanya’da da olacak

Haziran 2025’te Medicana Saraybosna Hastanesi’ni açan Medicana Grubu, Ekim 2025’te de İngiltere’deki ilk Türk hastanesi olma özelliğini taşıyan Medicana Winchester ile hizmet vermeye başladı. Berlin’deki hastaneyi bünyesine katmak için Senato onayı bekleyen grup, Romanya Bükreş’te de bir hastane açacak. 22 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek hastanenin 2028 yılında açılması planlanıyor.