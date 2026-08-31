Medisa, Aile İndirimi ile bireysel sağlık güvencesini aile boyu destekle buluşturuyor

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Müşterilerinin sağlıkla ilgili farklı ihtiyaçlarına çözüm sunmaya odaklanan Medisa, geliştirdiği uygulamalarla sunduğu olanakların kapsamını genişletiyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda hayata geçirilen Aile İndirimi ile Aksigorta, AgeSA ve Medisa müşterilerinin yanı sıra anne, baba, eş ve çocuklar da belirlenen sağlık kuruluşlarındaki indirimlerden faydalanabilecek.

Uygulama, müşterilerin kendisiyle sınırlı kalmayarak ailelerinin farklı sağlık ihtiyaçlarına da çözüm sunuyor. Medisa, bu kapsayıcı yaklaşımla bireysel sağlık güvencesini bir adım öteye taşıyarak tüm ailenin nitelikli sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Türkiye ve Kıbrıs’ta toplam 179 noktayı kapsıyor

Aile İndirimi, bu uygulama için özel olarak anlaşma sağlanan sağlık kuruluşlarında sunulacak. Türkiye’de 18 ilde 178 farklı noktayı kapsayan uygulamadan Kıbrıs’taki bir sağlık kuruluşunda da yararlanılabilecek.

Medisa, toplam 179 noktada sunulacak Aile İndirimi ile müşterilerinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden daha avantajlı koşullarla yararlanmasına destek olacak.

Sigortalı olma şartı aranmıyor

Uygulamadan yararlanmak için aile bireylerinin sigortalı olması veya herhangi bir poliçe taşıması şartı aranmıyor. Böylece Aksigorta, AgeSA ve Medisa müşterilerinin 1. derece yakınları, hiçbir ek koşul olmaksızın doğrudan bu ayrıcalıktan faydalanabiliyor.