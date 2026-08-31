Medisa, Aile İndirimi ile bireysel sağlık güvencesini aile boyu destekle buluşturuyor
Medisa, müşterilerine sunduğu olanakları aile bireylerini de kapsayacak şekilde genişletiyor. Aksigorta, AgeSA ve Medisa müşterileri, sahip oldukları ürün veya poliçe türünden bağımsız olarak kendileri ve birinci derece yakınları için Aile indiriminden yararlanabilecek. Uygulama, Türkiye’de 18 ilde 178, Kıbrıs’ta ise bir olmak üzere toplam 179 sağlık noktasında geçerli olacak.
Müşterilerinin sağlıkla ilgili farklı ihtiyaçlarına çözüm sunmaya odaklanan Medisa, geliştirdiği uygulamalarla sunduğu olanakların kapsamını genişletiyor.
Bu yaklaşım doğrultusunda hayata geçirilen Aile İndirimi ile Aksigorta, AgeSA ve Medisa müşterilerinin yanı sıra anne, baba, eş ve çocuklar da belirlenen sağlık kuruluşlarındaki indirimlerden faydalanabilecek.
Uygulama, müşterilerin kendisiyle sınırlı kalmayarak ailelerinin farklı sağlık ihtiyaçlarına da çözüm sunuyor. Medisa, bu kapsayıcı yaklaşımla bireysel sağlık güvencesini bir adım öteye taşıyarak tüm ailenin nitelikli sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.
Türkiye ve Kıbrıs’ta toplam 179 noktayı kapsıyor
Aile İndirimi, bu uygulama için özel olarak anlaşma sağlanan sağlık kuruluşlarında sunulacak. Türkiye’de 18 ilde 178 farklı noktayı kapsayan uygulamadan Kıbrıs’taki bir sağlık kuruluşunda da yararlanılabilecek.
Medisa, toplam 179 noktada sunulacak Aile İndirimi ile müşterilerinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden daha avantajlı koşullarla yararlanmasına destek olacak.
Sigortalı olma şartı aranmıyor
Uygulamadan yararlanmak için aile bireylerinin sigortalı olması veya herhangi bir poliçe taşıması şartı aranmıyor. Böylece Aksigorta, AgeSA ve Medisa müşterilerinin 1. derece yakınları, hiçbir ek koşul olmaksızın doğrudan bu ayrıcalıktan faydalanabiliyor.