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Meditera’nın satış hasılatı 2022 yılında 806 milyon TL oldu

Meditera’nın satış hasılatı 2022 yılında %114 artışla 806 milyon TL oldu.

Haber Merkezi
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Meditera’nın satış hasılatı 2022 yılında 806 milyon TL ile geçen senenin aynı dönemine göre %114 oranında arttı. Söz konusu oran Şirketin 2022 yılına ilişkin açıklamış olduğu %80 – %110 arası büyüme oranının üzerinde gerçekleşti.

Şirket'in KAP'ta yayımlanan "2022 Mali Yıl Sonuçları" değerlendirmesine göre, Aynı dönemde Şirket önceki yıla göre %140 artışla 245 milyon TL FAVÖK kaydetti. Bu sayede FAVÖK marjı %30,3 seviyesiyle %27 - %28 aralığında olan 2022 yılı FAVÖK marjı beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketin satış hasılatı 2022 yılında önceki yıla göre %114 büyüme kaydetmiştir. Söz konusu artış birim satış fiyatlarına yapılan artışların yanı sıra, satılan ürün adetlerindeki artıştan da kaynaklamıştır. Şirketin 2022 yılında yurtdışına gerçekleştirdiği satışların toplam satış hasılatından aldığı pay %62’ye yükselmiştir (2021: %58). 2022 yılında yurtdışına yapılan satışların artışı %131 olmuştur. Yurtdışı satışlarda önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen artışlar mevcut müşterilerle olan hacmin artmasının yanı sıra yeni kazanılan müşterilere yapılan satışlardan kaynaklanmaktadır.

2022 yılına önceki yıla göre %140 artışla 245 M TL FAVÖK kaydedilmiştir. Söz konusu artış Şirketin %80 – 120 aralığında olan FAVÖK artış beklentisinin üzerindedir.

Beklentinin üzerinde gerçekleşen FAVÖK sayesinde, çift haneli FAVÖK marjı 2022 yılında devam ederek %30,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. (2021: %27,1). 2022 yılının üçüncü çeyreğinde asgari ücrete yapılan artışın yanı sıra şirketin diğer tüm çalışanlarına yapılan %30’luk maaş zammı ve senenin özellikle ikinci yarısında neredeyse yatay seyreden USD/TL kuru nedeniyle, ihracat ağırlıklı müşteri portföyüne sahip şirketin FAVÖK marjı yılın ikinci yarısında bir miktar olumsuz etkilenmiştir. Buna karşın sıkı maliyet yönetimi sayesinde %27 – 28 aralığında olması beklenen FAVÖK marjı %30,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Nakit yönetiminin her dönemde oldukça önemli ve öncelikli olduğu Şirketimiz, 2022 yılında da yatırım yılı olmasına karşın net nakit pozisyonunu korumuş ve 369 M TL Net Nakit kaydetmiştir. "