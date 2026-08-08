Medya dünyasında 110 milyar dolarlık dev anlaşma! Paramount, Warner Bros. Discovery'yi satın alıyor

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İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ABD merkezli Paramount Skydance Corporation’ın Warner Bros. Discovery’yi satın almasına onay verdi.

İngiltere'den Paramount-Warner anlaşmasına onay

CMA, satın alma işlemine ilişkin açıklamasında, kararın Paramount’un İngiltere hükümetine sunduğu yasal olarak bağlayıcı taahhütlerin ardından alındığını belirtti.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, söz konusu taahhütler arasında Paramount’un İngiltere’ye yönelik yatırım planları da yer alıyor.

110 milyar dolarlık anlaşma

Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery arasındaki satın alma anlaşmasının yaklaşık 110 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), söz konusu birleşmeye yönelik soruşturma başlattığını haziran ayında açıklamıştı.

CMA’nın verdiği onayla birlikte Paramount’un Warner Bros. Discovery’yi satın alma sürecindeki önemli düzenleyici engellerden biri daha aşılmış oldu.