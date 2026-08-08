Medya dünyasında 110 milyar dolarlık dev anlaşma! Paramount, Warner Bros. Discovery'yi satın alıyor
İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Paramount Skydance Corporation’ın Warner Bros. Discovery’yi yaklaşık 110 milyar dolar bedelle satın almasına onay verdi. Kurulun kararı, Paramount’un İngiltere hükümetine sunduğu yasal olarak bağlayıcı taahhütlerin ardından geldi. Böylece dev medya şirketlerinin birleşmesine yönelik anlaşmanın önündeki önemli düzenleyici engellerden biri daha aşılmış oldu.
İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ABD merkezli Paramount Skydance Corporation’ın Warner Bros. Discovery’yi satın almasına onay verdi.
İngiltere'den Paramount-Warner anlaşmasına onay
CMA, satın alma işlemine ilişkin açıklamasında, kararın Paramount’un İngiltere hükümetine sunduğu yasal olarak bağlayıcı taahhütlerin ardından alındığını belirtti.
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, söz konusu taahhütler arasında Paramount’un İngiltere’ye yönelik yatırım planları da yer alıyor.
110 milyar dolarlık anlaşma
Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery arasındaki satın alma anlaşmasının yaklaşık 110 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), söz konusu birleşmeye yönelik soruşturma başlattığını haziran ayında açıklamıştı.
CMA’nın verdiği onayla birlikte Paramount’un Warner Bros. Discovery’yi satın alma sürecindeki önemli düzenleyici engellerden biri daha aşılmış oldu.