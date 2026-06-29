Medya Vadisi, yeni ofisiyle büyüme sürecini hızlandırdı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa'da reklam, iletişim ve dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren Medya Vadisi, Nilüfer Üçevler'deki yeni ofisine taşındı. Şirket, yeni yatırımın operasyonel kapasiteyi artırırken kurumsal yapılanmasını da güçlendireceğini açıkladı. 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Medya Vadisi, yeni ofisiyle birlikte reklam, medya planlama, dijital pazarlama, marka iletişimi ve prodüksiyon alanlarındaki hizmetlerini daha güçlü bir altyapıyla sürdürmeyi hedefliyor. Medya Vadisi Ajans Başkanı Bülent Seylan, yeni ofisin yalnızca fiziki bir taşınma olmadığını, şirketin büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti. Bursa ekonomisinin üretim ve hizmet sektörlerinde önemli bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Seylan, reklam ve iletişim sektörünün de bu değişime uyum sağlamak zorunda olduğunu söyledi. Dijitalleşme, veri odaklı pazarlama ve yapay zekâ uygulamalarının sektörde belirleyici hale geldiğini ifade eden Seylan, bu doğrultuda teknolojik altyapılarını ve insan kaynağını güçlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye genelinde hizmet veriyor

Yaklaşık 16 yıldır Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki firmalara hizmet verdiklerini belirten Seylan, yeni ofis yatırımıyla birlikte müşterilerine daha geniş kapsamlı iletişim ve dijital pazarlama çözümleri sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Kurumsal iletişim, marka yönetimi, dijital reklamcılık, sosyal medya yönetimi, medya planlama ve prodüksiyon alanlarında faaliyet gösteren şirket, yeni dönemde hem hizmet kapasitesini hem de operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor.