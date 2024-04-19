Medyafors'un organize ettiği "Be My Franchise Fuarı" kapılarını açtı

Gıda dışı sektörlerdeki bayilik ve franchise fırsatlarını keşfetmek üzere hayata geçirilen "Be My Franchise - Gıda Dışı Bayilik ve Franchise Fuarı", Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarda franchise ve bayilik anlaşmaları yapılacak

100’e yakın markanın katılımcı olarak yer aldığı fuarda, 4 gün boyunca 500’ün üzerinde franchise ve bayilik anlaşması yapılması bekleniyor. Medyafors Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, “Be My Franchise Gıda Dışı Bayilik ve Franchise Fuarı, sektörde gelenekselleşen ‘Bayim Olur musun?’ fuarının kardeşi olarak sektöre etki etmeye hazırlanıyor. Gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve uluslararası birçok önemli markanın katılımıyla gerçekleşecek olan fuarımız, katılımcı markalara yeni iş fırsatları sunarken, fuara ziyaretçi olarak online kayıt yaptıran yerli yabancı binlerce yatırımcı adayına, markalar ve yatırım olanakları hakkında kapsamlı bilgiler edinme fırsatı sağlayacak. Fuarımız franchise ve bayilik alanında en yeni trendleri keşfetmek ve dinamik bir pazarın parçası olmak isteyen herkes için kaçırılmaz fırsatlar sunuyor” dedi.