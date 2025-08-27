Meetup Istanbul 2025’in teması ve tarihi belli oldu

Meetup Istanbul 2025, “NOW or NEVER” temasıyla Türkiye’nin önde gelen vizyoner isimlerini bir araya getiriyor. Katılımcılar, sınırları aşan başarı hikâyelerinden ilham alacak, toplumsal değişime katkı sağlayan değer odaklı uygulamaları yakından inceleme fırsatı bulacak. Etkinlik, teknolojinin gücüyle geleceği yeniden şekillendiren çözümler ve yapay zekâ destekli inovasyonları ele alacak.

Veri ve içgörülerin stratejik karar alma süreçlerindeki rolü tartışılacak, değişen tüketici davranışlarına uyum sağlayan markaların deneyimleri paylaşılacak. Meetup Istanbul, pazarlama dünyasının dinamiklerini ve trendlerini keşfetmek, geleceğin dönüşümüne dair vizyon kazanmak için eşsiz bir platform sunuyor.

Pazarlama, iletişim ve kariyer dünyasının geleceğine ışık tutacak Sertifika programları, Meetup Istanbul 2025 kapsamında katılımcılarla buluşacak. Programın bir parçası olan Yükselen Trendler Workshop’ta; podcast, sürdürülebilirlik, yapay zekâ, connected TV, snackable content ve perakende medya gibi başlıklar ele alınırken, Campus Connect programı ile Youthall tarafından seçilecek 300 üniversite öğrencisi sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek ilham verici kariyer hikâyeleri, networking fırsatları ve yoğun eğitim oturumları deneyimleyecek. Tüm oturumlara katılım şartıyla, programa dahil olan katılımcılar dijital sertifika almaya hak kazanacak.

Meetup Istanbul 2025 kapsamında düzenlenecek workshop programı, iş dünyasının geleceğini şekillendiren yapay zekâ uygulamalarını katılımcılarla buluşturacak. “En İyi Çalışma Arkadaşınız Bir Yapay Zekâ Olsaydı?” başlıklı oturumda katılımcılar, kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan kişisel yapay zekâ asistanlarını geliştirerek zaman yönetimi ve iş akışlarını nasıl optimize edebileceklerini deneyimleyecek. “Yapay Zekâ Aramalarında Daha Fazla Görünür Olmayı Nasıl Sağlarız?” workshop’unda ise AI destekli arama motorlarında dijital görünürlüğü artırmaya yönelik stratejiler, teknik SEO, semantik optimizasyon ve vaka analizleri üzerinden ele alınacak. Katılımcılar, atölyeler sonunda profesyonel hayatlarında hemen uygulayabilecekleri kişisel eylem planlarıyla ayrılacak.

“Meetup Istanbul, teknolojiyi ve veriyi insan odaklı değerlerle birleştirerek, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlere ilham veriyor”

Meetup Istanbul etkinliği hakkında açıklamalarda bulunan Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat, “NOW or NEVER temasıyla yola çıkan Meetup Istanbul, sadece fikirleri paylaşmakla kalmayıp, katılımcılara harekete geçme fırsatı sunuyor. Bu etkinlik, teknolojiyi ve veriyi insan odaklı değerlerle birleştirerek, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlere ilham veriyor. Türkiye’nin önde gelen lider isimlerin paylaşımları, hem bireylerin hem de markaların toplumsal değişim sürecine katkı sağlama vizyonunu güçlendirecek. Katılımcıların sınırları aşan başarı hikâyeleriyle etkileşimde bulunması, geleceğin pazarlama dünyasına dair değerli içgörüler sunacak” ifadelerini kullandı.