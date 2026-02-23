Mega işlemler geri döndü: Birleşme ve satın almalar 16,2 milyar dolara ulaştı

Deloitte Türkiye’nin açıkladığı 2025 Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’na göre, 2025 yılı, Türkiye birleşme ve satın alma piyasasında güçlü bir toparlanmaya sahne oldu.

Yıl boyunca toplam 450 işlem tamamlanırken, işlem hacmi yaklaşık 16,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu veriler, bir önceki yıla kıyasla işlem hacminde yüzde 88, işlem sayısında ise yüzde 6 oranında artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Yılın en büyük işlemi, 1,7 milyar ABD doları bedelle Türkiye Araç Muayene İstasyonları özelleştirme ihalesinin MOI Konsorsiyumu tarafından kazanılması oldu.

İşlemler, yeni trendleri gösteriyor

Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş şöyle konuştu:

“Küresel ölçekte gözlenen toparlanmaya paralel olarak Türkiye birleşme ve satın alma piyasası 2025 yılında yeniden güçlü bir ivme kazandı.

İşlem hacmindeki belirgin artış ve mega ölçekli anlaşmaların geri dönüşü, yatırımcı güveninin güçlendiğini ve ertelenmiş stratejik kararların yeniden devreye alındığını ortaya koyuyor.

Bu yalnızca rakamsal bir büyümeye değil; aynı zamanda daha stratejik, daha büyük ölçekli ve uzun vadeli düşünülen işlemlerle derinleşen bir pazar yapısına işaret ediyor. Mega işlemlerin yeniden gündeme gelmesi, özelleştirme hamleleri ve teknoloji odaklı büyüme temaları yılın temel belirleyicileri oldu.

Özellikle büyük ölçekli işlemlerin toplam hacim içindeki payının artması, ortalama işlem büyüklüğünü yukarı taşıyarak pazarda belirgin bir yoğunlaşma yarattı. Bununla birlikte, küçük ve orta ölçekli işlemlerin yüksek sayıda gerçekleşmeye devam etmesi, piyasanın tabana yayılan dinamizmini koruduğunu gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye M&A pazarının daha kurumsal, daha planlı ve daha yüksek değerli işlemlerle sürdürülebilir bir büyüme patikasına yöneldiğini; yatırımcıların uzun vadeli stratejik perspektifle hareket etmeye başladığını ortaya koyuyor."

Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Direktörü Duygu Doğançay şöyle konuştu:

"Yatırımcı profiline baktığımızda, yerli yatırımcıların pazardaki liderliğini sürdürdüğünü; yabancı yatırımcıların ise daha seçici fakat daha yüksek tutarlı işlemlerle etkisini artırdığını görüyoruz. Finansal yatırımcıların işlem hacmindeki güçlü artış ve özel sermaye fonlarının daha büyük ölçekli işlemlere yönelmesi, piyasada risk iştahının yeniden güç kazandığını ortaya koyuyor. Girişim sermayesi ve melek yatırımcıların teknoloji, oyun ve fintech odaklı yatırımları erken aşama ekosistemin dinamizmini desteklemeyi sürdürürken; ölçeklenebilir ve küresel büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere yönelik ilgi de devam ediyor. Demografik avantajlar, dijitalleşme ivmesi ve girişimcilik ekosistemindeki olgunlaşma, önümüzdeki dönemde yatırım kararlarını şekillendiren temel unsurlar olmaya devam edecek. Türkiye M&A pazarının daha kurumsal, daha stratejik ve daha yüksek katma değer üreten bir yapıya evrildiğini görüyoruz. Bu dönüşümün 2026 yılında da sürmesini ve daha seçici ancak daha yüksek değerli işlemlerin öne çıkmasını bekliyoruz."

Büyük ölçekli işlemler piyasayı yukarı taşıdı

2025 yılında birleşme ve satın alma piyasasında gözlenen güçlü toparlanmanın arkasındaki temel unsur, büyük ölçekli satın alma işlemlerinin yeniden ivme kazanması oldu.

2025 yılında 500 milyon ABD dolarını aşan işlemlerin toplam işlem değeri içindeki payı yüzde 13’ten yüzde 44’e yükselerek dikkat çekici bir sıçrama kaydetti. Yıl boyunca piyasa dinamikleri, yüksek hacimli işlemler tarafından şekillendirildi. Bir önceki yıl yalnızca bir adet 500 milyon ABD doları üzeri işlem gerçekleşmişken, bu sayı 2025’te 7’ye çıktı.

Mega ölçekli işlemlerdeki bu belirgin yükseliş, hem toplam hacmi yukarı taşıdı hem de piyasada kayda değer bir değişime işaret etti. Söz konusu büyük işlemler piyasayı şekillendiren temel unsur haline gelirken, ortalama işlem büyüklüğünü 20 milyon ABD dolarından bu yıl 36 milyon ABD dolarına yükseltti.

Özelleştirmeler yılın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Çayırhan Termik Santrali (551 milyon ABD doları) ve Fenerbahçe Kalamış Marina (504 milyon ABD doları) işlemleri de toplam hacme önemli katkı sağladı.

Yerli yatırımcılar belirleyici rol oynadı

Piyasanın ana taşıyıcısı olan yerli yatırımcılar 361 işlemle 9,3 milyar ABD dolarlık işleme imza atarak toplam işlem değerinin yüzde 57’sini oluşturdu. Yabancı yatırımcılar ise 89 işlemle 6,9 milyar ABD doları hacme ulaştı ve toplam değerin yüzde 43’ünü temsil etti.

Euro Bölgesi yatırımcıları 46 işlemle öne çıkarak işlem adedi bakımından yabancı yatırımcılar arasında lider konumda yer aldı.

Bu güçlü performans; coğrafi yakınlık, uzun yıllara dayanan ticari ilişkiler ve tedarik zinciri entegrasyonu ile desteklendi. Euro Bölgesi kaynaklı yatırımlar; sanayi ve tüketici odaklı varlıkların yanı sıra, bölgesel ticaret akışlarıyla uyumlu enerji, altyapı ve lojistik sektörlerindeki stratejik fırsatlara yöneldi.

Öte yandan, toplam işlem değerinden yüzde 66 pay alan Kuzey Amerikalı yatırımcılar, gerçekleştirdikleri büyük ölçekli işlemler sayesinde değer bazında dikkat çekici bir pay elde etti.

Bu görünüm, 2025 yılında hem yerli yatırımcıların işlem adedi ve ölçek bakımından piyasada belirleyici bir rol üstlendiğini hem de seçici ancak yüksek hacimli yabancı yatırımcıların ilgisinin güçlü biçimde devam ettiğini ortaya koyan dengeli bir tabloya işaret ediyor.

Finansal yatırımcı işlemlerinde güçlü artış

2025 yılında finansal yatırımcı işlemleri, yılın genel eğilimiyle paralel olarak önemli ölçüde artış gösterdi. Finansal yatırımcılar tarafından yaratılan toplam işlem hacmi 2,2 milyar ABD dolarından 4,6 milyar ABD dolarına yükselerek yaklaşık yüzde 109’luk dikkat çekici bir büyüme kaydetti.

İşlem adedi bakımından veriler, risk sermayesi ve melek yatırımcılarının toplam yatırım faaliyetleri içindeki payını giderek artırdığını ve erken aşama işlemlerin artan payını yansıtacak şekilde M&A ekosistemindeki rollerini güçlendirdiğini ortaya koydu.

Risk sermayesi faaliyetleri 2025 yılında ağırlıklı olarak teknoloji, oyun ve fintech sektörlerinde yoğunlaşmaya devam etti. Bu eğilim, yatırımcıların küresel ölçekte büyüme ve hızlı ölçeklenme potansiyeli taşıyan platformlara yönelik güçlü iştahını yansıtıyor.

Özel sermaye yatırımcıları ise piyasadaki etkin varlığını sürdürdü. Özel sermaye işlemlerinin adedi görece yatay bir seyir izlerken, işlem hacmi 0,9 milyar ABD dolarından 3,8 milyar ABD dolarına yükselerek kayda değer bir sıçrama gerçekleştirdi.

İşlem sayısı genel olarak yatay seyrederken, aktivitenin daha büyük ölçekli işlemlerde yoğunlaştığı gözlendi. Aynı dönemde başarıyla tamamlanan 14 çıkış işlemi, özel sermaye piyasasında yeniden artan hareketliliği ortaya koydu.

Sektör dağılımında hizmetler, enerji ve teknoloji öne çıktı

Sektörel açıdan değerlendirildiğinde 2025 yılında işlem değeri bakımından en fazla yatırım çeken sektörler hizmetler, enerji ve imalat sektörü oldu. Özellikle hizmetler ve enerji sektörleri, yüksek hacimli işlemler sayesinde toplam işlem değerinde belirleyici bir paya ulaştı.

Buna karşın, işlem adedi açısından teknoloji, finansal hizmetler, imalat ve enerji sektörleri en hareketli alanlar olarak öne çıktı. Özellikle teknoloji odaklı erken aşama yatırımları ve büyüme sermayesi işlemleri piyasa dinamizmini destekledi.

Geçmiş yıllara paralel şekilde, dijitalleşme, ölçek büyütme (scale-up) yatırımları ve teknoloji temelli dönüşüm temaları yatırımcı tercihlerini şekillendirmeye devam ediyor. 2025 yılı, teknoloji odaklı stratejik temaların yatırım kararlarının merkezinde yer aldığı bir dönem olarak kaydedildi.

Buna karşılık teknoloji, işlem adedi açısından açık ara en aktif sektör olarak öne çıktı.

Bu görünüm; bir yandan enerji ve hizmetler sektörlerinde gerçekleşen büyük ölçekli işlemlerin toplam hacmini yukarı taşıdığını, diğer yandan teknoloji başta olmak üzere enerji, finansal hizmetler ve imalat sektörlerinde daha küçük ölçekli ancak yüksek adetli işlemlerin piyasayı desteklediğini ortaya koydu.

Önceki yıllarla paralel şekilde yatırımcılar, büyüme potansiyeli ve satın almalar yoluyla ölçeklenme imkânı sunan sektörlere odaklanmayı sürdürdü.

Teknoloji sektörü, yatırımcı ilgisinin merkezinde yer almaya devam etti.

Yaklaşık 1,7 milyar ABD doları bedelle gerçekleştirilen Türkiye Araç Muayene İstasyonları işletme hakkının devri ihalesi, hizmetler sektörünün ve Türkiye ekonomisinin uzun vadeli plan yapan stratejik yatırımcılar açısından cazibesini teyit etti.

Enerji tarafında ise ABD merkezli Apollo Global Management’ın, BP Pipelines’ın TANAP Projesi’ndeki payına 1 milyar ABD doları tutarında finansal yatırım yapması, yılın en dikkat çekici işlemlerinden biri oldu.

Bu işlem, uluslararası fonların Türkiye’nin dünya enerji piyasasındaki rolüne yönelik güvenini ortaya koyan önemli bir gösterge niteliği taşıdı.