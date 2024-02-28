Mega Metal’den 35 milyon dolarlık satış sözleşmesi

Maga Metal, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni bir satış sözleşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Konuya ilişkin KAP açıklamasında, "Yurt dışı yerleşik uluslararası bir müşteriyle 2024 sonuna kadar toplamda 3500 ton sipariş alınma konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Bu siparişin 2024 ciromuza toplamda 35 milyon dolar katkı yapması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Yeni satış sözleşmesine ilişkin açıklamaya yapan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut ise, geçen yıl bir büyüme ivmesi yakalayarak, yılı 11 milyar TL'yi aşkın ciro ve 300 milyon TL net kar ile kapamayı başardıklarını söyledi.

Satışlarını geçen yıla göre yüzde 33 artırarak 43 bin tona ulaştırdıklarını kaydeden Turgut, "Şirketimizin önümüzdeki dönemde de bu hızlı ve güçlü büyümeyi sürdürmesini hedefliyoruz. Bu yeni iş birliği de hedeflerimizi gerçekleştirmede önemli bir basamak teşkil edecek." dedi.