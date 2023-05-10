MegaMerchant, Türkiye’nin ilk e-İhracat konsorsiyumu oldu

5986 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve 30 Aralık 2022 tarihli Ticaret Bakanlığı Konsorsiyum Genelgesi ile firmaların e-ihracatını hızlandıracak firmalara “e-ihracat Konsorsiyumu” statüsü verilmesi karara bağlanmıştı.

10 Mayıs 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan duyuru ile genelgede belirtilen tüm kriterleri sağlayan MegaMerchant, e-ihracat Konsorsiyumu” statüsü almış oldu. Globalleşmek isteyen markaların kolay ve hızlı şekilde e-ihracat yapması için bir “hızlandırma” modeli sunan MegaMerchant, bu statüyle firmaların yeni nesil e-ihracat teşviklerinden faydalanmasının da önünü açacak.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret profesyonellerinden MegaMerchant Kurucusu ve CEO’su Yaman Alpata, e-ihracat Konsorsiyumu ile ilgili açıklama yaparak, “MegaMerchant, üretimden satışa, lojistikten pazarlamaya kadar uçtan uca entegre e-ihracat altyapısı sunarak firmaların ürünlerini Amazon, eBay, Walmart, Etsy gibi global pazar yerlerinde kolayca satışa sunmalarına imkan sağlıyor” diye konuştu. Alpata, şunları söyledi: “ e-ihracat yapmak isteyen firmalar, MegaMerchant’ın yurtdışında kurmuş olduğu şirketlerden ve depolardan faydalanarak hızlı ve sorunsuz bir şekilde, dünyanın en büyük e-ticaret pazarları olan Amerika, Avrupa ve İngiltere’ye açılacak.”