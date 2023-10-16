Mehmet Kalyoncu ‘Emanet’i Cumhuriyet’e armağan etti

NECLA DALAN

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Mehmet Kalyoncu’nun Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ithafen bestelediği “Emanet” adlı eserinin galasını, önceki akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirdi. Şef Kerem Esemen yönetimindeki İstanbul Film Müzikleri Orkestrası’nın konseriyle başlayan galada “Emanet” için hazırlanan video klip de gösterildi. Ardından Mehmet Kalyoncu, orkestra ile birlikte sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Esin Aydıngöz’e ait “Emanet” eserini piyanoda seslendirdi.

Gala gecesine İstanbul Valisi Davut Gül, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir gibi isimlerin de aralarında olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Konserin ardından bir konuşma yapan Mehmet Kalyoncu, ilk bestelerini yapmaya başladığı lise yıllarından beri Türkiye uğruna mücadele edenlere yakışır bir eseri ülkemize

kazandırmanın hayalini kurduğunu vurguladı. Kalyoncu, bestesini, millî bağımsızlığımızı ve onu bize kazandıranları ilelebet hatırlamak için bir vesile olarak gördüğünü ifade etti. Kalyoncu, şöyle konuştu: “100 yıl önce bu günlerde bir hayal, ortak etti birbirine koca bir milleti. Hayaller hedeflere, hedefler adımlara dönüştü. Büyük bir adım atıldı. Bugün yeni hayaller kurmamızı sağlayan devletimizin kurucuları ve bu yolda canlarını veren şehitlerimiz bizlere emanet etti bu Cumhuriyeti. Peki biz sadece 100 yıllık bir emanete mi sahip çıkıyoruz? Biz binlerce yıllık birikimler ve mücadeleler sonucunda bugün özgür ve bağımsız bir ülkede bir arada yaşıyoruz. Keşfetmemiz gereken binlerce yıllık bir zenginliğimiz var. Sabır ve gayretle bu zenginliği anlamaya, hissetmeye, bu emaneti korumaya ve yaşatmaya çalışmalıyız. Bugün bağımsızlığın, özgürlüğün kıymetini anlayıp dört elle sarılmamız gereken bir dönemdeyiz. Hala dünyanın birçok yerinde bağımsızlık mücadelesi veren milletler var. İnsan olma emanetini taşımayanların bugün Gazze’de çocukları şehit ettiği bir dönemde, adaletin ve vicdanın sesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin fertleri olmaktan dolayı çok şanslıyız. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Cumhuriyet bizlere emanet edilmiş. Emanet ona sahip çıkanlarındır. Bize Cumhuriyetimizi ve millî bağımsızlığımızı kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygı, rahmetle anıyoruz.”

Cemal ve Reyhan Kalyoncu: Evladımızla gurur duyuyoruz

Mehmet Kalyoncu, galada yaptığı konuşmada ailesine de şu sözlerle teşekkür etti: “Beni müzikle tanıştıran anneme, bana her daim güvenmiş ve desteklemiş olan babama, sabırla beni her zaman dinleyen, heyecanımı paylaşan ablama ve kardeşime. Hayat ortağım aynı zamanda hayal ortağım sevgili eşime, müzik sevgisini benimle paylaşan kızıma çok teşekkür ederim. Siz olmadan olmazdı. Bana kendimden emin olma gücünü verdiniz. Eminim ki, vatanımızda nice eminler var. Ne mutlu emin olanlara, emaneti hissedip sahip çıkanlara.”

Gala öncesinde babası Cemal Kalyoncu ve annesi Reyhan Kalyoncu ile sohbet ettik. Cemal Kalyoncu, “Çok heyecanlıyız, evladımızla gurur duyuyoruz. İşinde başarılı, müzikte başarılı, üç evladı var onları başarıyla yetiştiriyor… Vatanı gençlere emanet ediyoruz ve o da ‘Emanet’ isimli çok güzel bir eser yarattı” diyerek hislerini dile getirdi.

Annesi Reyhan Kalyoncu da çocukluğundan beri Mehmet Kalyoncu’nun müziğe ilgisini desteklediğini söyledi. Reyhan Kalyoncu, “Yolu açık olsun, her işte çok başarılı. Çok gayretli, hiç yılmayan bir evlat. Bugüne kadar bizi hiç üzmedi, bunaltmadı. Konserden önce ona yolun, bahtın açık olsun, dualarım seninle diye mesaj attım. Onunla gurur duyuyoruz” dedi.