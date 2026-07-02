MEKA Global, 15. kez Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde

ANKARA (EKONOMİ)

MEKA Global Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal şirketin bugüne kadar 15 kez TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde yer alarak ihracat odaklı büyüme stratejisindeki istikrarını ortaya koyduğunu bildirdi. Listede 15’inci kez yer almanın şirket açısından önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Kaybal, “Bu durum ihracatın MEKA için dönemsel bir başarı değil, kurumsal kültürümüzün ve uzun vadeli büyüme stratejimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor. Bu istikrar, yalnızca ticari performansımızın değil; mühendislik kabiliyetimizin, üretim disiplinimizin ve uluslararası pazarlarda inşa ettiğimiz güvenin de bir sonucudur” dedi.

Başarıyı sadece ihracatla ölçmediklerini, Türkiye’nin en çok Ar-Ge yapan 500 şirketi arasında da yer aldıklarını belirten Kaybal, “Geliştirdiğimiz teknolojiyi Türkiye'de üretip dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor, küresel rekabet gücümüzü mühendislik ve inovasyonla destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de üretim kapasitemizi, Ar-Ge yatırımlarımızı ve küresel hizmet ağımızı güçlendirerek yatırımcılarımız ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde altyapı yatırımları, yeni madencilik projelerinin yüksek performanslı tesislere talebi artırdığının altını çizen Mehmet Kaybal, hizmet verdikleri uluslararası projeleri ise şöyle sıraladı:

“İngiltere'deki HS2 yüksek hızlı demiryolu projesinden Hinkley Point C Nükleer Santrali'ne, Heathrow ve RAF Marham havalimanlarından ABD'deki madencilik operasyonlarına kadar dünyanın birçok prestijli yatırımında MEKA teknolojileri tercih ediliyor. Beton santralleri ile kırma, eleme ve yıkama tesislerimiz; Fransa, Norveç, Rusya, Polonya, Malezya dahil 110’dan fazla ülkede; beton, kum, agrega üretimi, geri dönüşüm ve madencilik projelerinde aktif olarak kullanılıyor”

Kaybal’ın verdiği bilgilere göre yüzde 90’ın üzerinde yerli girdi kullanan şirket, 5 tesiste yaptığı üretimin yüzde 80’ini ihraç ediyor.