MEKA Global ABD pazarında stratejik büyümeye odaklandı

ANKARA (EKONOMİ) - Şirketin, nükleer santral, YHT hattı ve büyük ölçekli havalimanı gibi hata toleransı olmayan kritik projelerde 40 yıldır güvenilir çözüm ortağı olduğunu dile getiren MEKA Global Satış ve Pazarlama Direktörü Kerem Kaybal, bu fuarın Amerikalı müteahhit ve üreticilerle bir araya gelmek için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Dünya inşaat ve madencilik sektörünün kalbinin atacağı CONEXPO-CON/AGG 2026 fuarı için hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Kaybal, Türk mühendislerinin küresel standartlarındaki çözüm yeteneğini ve yenilikçi teknolojilerini uluslararası arenada sergileyeceklerini bildirdi.

MEKA Global’in ABD pazarındaki büyüyen varlığının, sektörde az sayıda üreticinin sahip olabileceği güçlü referans projelerle desteklendiğini söyleyen Kaybal, “Engineering News-Record (ENR) Top 250 listesinde yer alan global müteahhitlerin güvenilir çözüm ortağı olan MEKA Global, dünya genelinde 4.500’den fazla tesis kurulumu gerçekleştirmiştir” dedi.

CONEXPO ziyaretçilerinin, MEKA Global standında malzeme işleme ve beton üretimine entegre yaklaşımı temsil eden beş ana ürün grubunu yakından inceleme fırsatı bulacağını vurgulayan Kerem Kaybal fuarda; primer darbeli kırıcı, mobil yıkama tesisi, kaba malzeme yıkayıcı, yatay elek ve beton mikser gibi ürünlerin sergileneceğini anlattı.

ABD üreticilerinin beklentileriyle örtüşen çözümler

ABD’de federal yatırımlarla hız kazanan altyapı harcamaları ve geri dönüşüm ile madencilik kapasitesine yönelik artan talep doğrultusunda önemli fırsatlar gördüklerini belirten Kaybal, bu kapsamda kıtada stratejik büyümeye odaklandıklarını ifade etti.

Şirketin modüler tesis tasarımlarının; hızlı kurulum, operasyonel esneklik ve uzun ömür gibi avantajlar sunarak ABD’li üreticilerin beklentileriyle örtüştüğünü kaydeden Kerem Kaybal, “ABD’deki yerel iş ortakları ağı sayesinde satış, teknik destek ve satış sonrası hizmetler etkin şekilde sağlanarak minimum duruş süresi ve uzun vadeli değer hedefliyoruz” dedi.

“Uzun ömürlü çözümler maliyeti düşürüyor”

MEKA Global’in, 110.000 m²’yi aşan üretim alanı ve 500’ün üzerinde çalışanıyla yılda 250’den fazla beton santrali ve 150’den fazla kırma-eleme tesisi üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Kaybal, “ Sürekli Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde enerji verimli, maliyet etkin ve uzun ömürlü çözümler sunarak toplam sahip olma maliyetinin düşürülmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Nükleer santraller, yüksek hızlı tren hatları ve büyük ölçekli havalimanları gibi hata toleransı olmayan kritik projelerde yaklaşık 40 yıldır güvenilir bir çözüm ortağı olarak yer aldıklarının altını çizen Kaybal, “ABD pazarındaki varlığımızı istikrarlı şekilde güçlendirirken, CONEXPO-CON/AGG’yi Amerikalı müteahhit ve üreticilerle bir araya gelerek çözümlerimizi paylaşmak için önemli bir platform olarak görüyoruz; ziyaretçilerimizi Stand #SV3137’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” dedi.

Meka Global dünyanın önde gelen mega projelerinde yer alıyor

Kerem Kaybal, MEKA Global’in öne çıkan projelerini şöyle sıraladı:

High Speed 2 (HS2), Birleşik Krallık: Avrupa’nın en büyük ve en karmaşık ulaşım altyapı projelerinden biri olan HS2’de, MEKA beton santralleri geniş beton üretim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hinkley Point C Nükleer Santrali, Birleşik Krallık: Fiber dozaj sistemine sahip özel tasarım MEKA K 110 sabit beton santralleri, yüksek standartlı beton üretimini sağlıyor.

ABD Konsolosluk Yerleşkesi, Meksika: Yüksek güvenlikli diplomatik kampüs inşasında iki adet MEKA C 60 kompakt beton santrali kullanıldı.

İstanbul Havalimanı: Dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden birinin inşasında, özel tasarlanmış yedi MEKA beton santrali kesintisiz olarak çalıştı.

Küresel Madencilik ve Agrega Projeleri: Belçika’da Holcim için 300 TPH primer darbeli kırıcı, ABD’de altın madenciliği ve agrega üretimi için mobil yıkama tesisleri, Hollanda’da geri dönüşüm tesisleri ve Norveç’te malzeme transfer çözümleri.