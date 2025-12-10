MEKA GLOBAL’e dijital dönüşüm ödülü

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası’nın(ASO) 62’ncı kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen ödül töreninde Dijital Dönüşüm kategorisinde ödül alan MEKA GLOBAL’in ürettiği inşaat ve iş makineleri bugün 110’dan fazla ülkede kullanılıyor.

MEKA GLOBAL’in üretimden yönetim süreçlerine uzanan dijitalleşme çalışmaları sayesinde bu ödülü kazandığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kaybal, “Şirketimizin dijital dönüşüm programı; tekil uygulamalar yerine tüm süreçleri birbirine bağlayan bütünleşik bir dijital yapı oluşturma yaklaşımına dayanıyor” dedi.

Kaybal, “Dijital dönüşüm programının temelini, tüm iş akışlarını tek bir çatı altında toplayan entegre ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) sistemleri oluşturuyor” dedi.

Dünyada kurumsal kaynak planlaması uygulamaları alanında lider sınıfta yer alan, endüstri odaklı yeni nesil ERP çözümleri kullanıldığını ifade eden Kaybal,

“Finans ve tedarikten üretim, stok, bakım ve satış operasyonlarına kadar uzanan süreçlerin aynı platform üzerinde yönetilmesini sağlıyor. Bu yapı; planlama doğruluğunu artırıyor, üretim verimliliğini yükseltiyor, süreçlerde şeffaflık sağlayarak sahadaki veriler ile yönetim kararlarını doğrudan ilişkilendiriyor” dedi.

“Üretim ve mühendislik süreçlerinde dijitalleşme”

Kullandıkları PLM sisteminin ise tasarladıkları ürünlerin tasarım aşamasından sahadaki kullanımına kadar tüm yaşam döngüsünü dijital olarak takip edilmesine imkan sağladığını vurgulayan Sinan Kaybal,

“Ürün ağaçları, revizyonlar ve mühendislik değişiklikleri merkezi bir platformdan yönetilerek hem hız hem de izlenebilirlik sağlanıyor. Bu iki sistemin entegrasyonu, MEKA GLOBAL’in üretim ve mühendislik süreçlerinde bütüncül bir dijital yapı oluşturmasına katkı sunuyor” şeklinde konuştu.

MEKA GLOBAL’in üretim sahasında dijital izleme, kalite süreçlerinin dijital kaydı ve yapay zekâ destekli analizlerle operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediğini dile getiren Kaybal, bunların şirketin hem üretim hızını hem de süreç doğruluğunu güçlendiren adımlar olarak öne çıktığını aktardı.

“Veri transferleri robotlar aracılığıyla yapılıyor”

Tekrarlayan ofis işlerinin yazılım robotlarıyla hızlandırılmasını sağlayarak süreçlerde hata oranını düşürdüklerine değinen Kaybal,

“ERP ve PLM sistemleri arasındaki veri transferleri robotlar aracılığıyla güvenli ve hatasız bir şekilde işleniyor. Bu sayede hata oranları düşerken, yeni ürün ve revizyonların devreye alma süreleri kısalıyor. RPA uygulamaları, mühendisliğin yanı sıra pazar araştırması ve muhasebe süreçlerine de genişletilerek, zaman alan ve kural bazlı tekrarlayan işleri dijital iş gücüne devrediyor” değerlendirmesinde bulundu.

“İhracat odaklı pazarlama faaliyetleri dijital temelli”

Şirketin dijital dönüşüm çalışmalarının temelinde son yıllarda yapılan bilgi teknolojileri yatırımları bulunduğunu vurgulayan Kaybal, “Bu yapı; yedekleme sistemleri, güvenli ağ bağlantıları ve çok katmanlı siber güvenlik çözümleriyle desteklenerek veri güvenliğini ve operasyonların kesintisiz sürmesini sağlıyor” dedi.

İhracat odaklı pazarlama faaliyetlerini de tamamen dijital temelli bir yapıda ele aldıklarını söyleyen Sinan Kaybal, “Dijital pazarlamayı yalnızca tanıtım aracı olarak değil, pazar araştırması, müşteri kazanımı ve rekabet analizini destekleyen stratejik bir teknoloji altyapısı olarak konumlandırıyoruz” diye konuştu.

Ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASO Başkanı Seyit Ardıç da birer konuşma yaptılar.