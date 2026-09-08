MEKPAN Panel, yıllık 13,6 milyon metrekarelik üretim kapasitesine ulaştı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

MEKPAN PANEL, faaliyetlerine başladığı 2011 yılından itibaren, başarılı yatırımları ile günlük üretim kapasitesini 35.000 m²'ye ulaştırarak, sektördeki konumunu güçlendirmiştir.2024 itibarıyla Türkiye'nin en yüksek kapasiteli sandviç panel üretim tesisine sahiptir.

Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, Türkiye’de panel sektöründe üretim verimliliğinde sektörde ilk sıralarda yer aldıklarını belirterek, “Mekpan Panel olarak Sektörde 15 yıla ulaşmamızın mutluluğu içindeyiz. Sahip olduğumuz güçlü sermayemiz, yetkin insan kaynağımız, iyi tedarikçi ve müşteri ilişkilerimizden aldığımız güçle, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimizde 2024 yılında yaptığımız yeni yatırımımızla, 45.000 m²'si kapalı olmak üzere toplam 65.000 m² alanda 3. hattı devreye alarak, üretim kapasitesini günlük 35.000 m², yıllık 13.600.000 m² kurulu kapasitesine çıkararak, tek çatı altında Türkiye'nin en yüksek kapasiteli panel üretimini gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada sektörde Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri haline geldik. Ülkemizde sandviç panel üretiminde standartlara yön veren, yenilikçi ve katma değeri artırmaya odaklanan Mekpan Panel olarak, devam eden yatırımlarımızla sektöre yön vermeye devam etmekteyiz. Yenilikçi ve son teknolojilerle donatılmış tesisimizde, ürettiğimiz çatı ve cephe panelleri ile mimari estetik ve kaliteyi bir arada buluşturuyoruz. Sürdürülebilirlik, çevresel faktörler, yüksek ürün kalitesi ve üretim verimliliğini esas alarak, mevcut makine parkurunda gerçekleştirdiğimiz teknolojik yenilikler ile ürettiğimiz ürünlerin çevre dostu olması sağladık. Pazar taleplerine yönelik yaptığımız analizler sonucunda, daha yüksek yangın direncine sahip olan Poli-izosiyanürat (PIR) dolgulu Sandviç Panel üretimine başladık. Ülkemizdeki Kontinyu Panel Üreticileri arasında fiili kapasite kullanımı anlamına da gelen “Üretim Verimliliği” alanında ilk sıralardaki haklı yerimizi alma başarısını yakaladık” dedi.

"Ürünlerimiz yapınıza değer katan, günümüzün en çevre dostu ürünlerinden oluşuyor"

Celalettin Hakan Katırcı Mekpan Panel’ in ürünlerinin yapıya değer kattığı gibi, çevre dostu ürünlerden oluştuğunu da dile getirerek, “Sektörün en değerli üreticisi olma vizyonumuzla, bayilerimizin ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya odaklanıyor ve verimliliği yükseltmeye yönelik çalışmalarımızla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kaliteden asla ödün vermeden müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan Mekpan Panel olarak, ürettiğimiz ürünlerle çevre dostu yapı malzemeleriyle estetik ve güvenli çözümleri bir arada sunuyoruz. Ürünlerimiz; sağladığı mimari estetik ile yapınıza değer katarken, uzun ömürlü yapılar inşa etmeye olanak tanıyor. Depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve üstün ısı yalıtım performansına sahip Mekpan Panel markalı PUR-PIR dolgulu sandviç panellerimiz, spor tesislerinden endüstriyel yapılara, hangarlardan konutlara, soğuk hava depolarından konteynerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Enerji tasarrufunda önemli rol oynayan MEKPAN PANEL markalı sandviç panellerimiz, ısı ve su yalıtımı konusunda kesin çözümler sağlarken, depreme ve yangına dayanıklılığı ile güvenli, sağladığı mimari estetik ile hayatı güzelleştiren, yapınıza değer katan, günümüzün en çevre dostu ürünlerindendir”

Hedefimiz, dünya markaları arasında yerimizi almak

Bundan sonraki süreçte Mekpan Panel ’in hedefinin dünya markaları arasında yerini almasıdır diyen Celalettin Hakan Katırcı, “Önümüzdeki yol haritasında ortaya koyduğumuz dünya markaları arasında yerimizi alma hedefimizle, şehrimizin sanayisinin gelişimine ve markalaşmasına katkı sunarken, istihdama ve ekonomik gücüne de güç katma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Üretim kapasitemizi ve çeşidimizi artırarak, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sektörde de iç piyasada ve dış piyasada da büyümeye devam edeceğiz. Şehrimizin ekonomisiyle istihdamına katkı sağlamaktan Mekpan Ailesi olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.