Meltem Kimya, pet şişeyi kimyasal ayrıştıran fabrikasını üç kat büyüttü

ERAY ŞEN / ADANA

Geri dönüşüm endüstrisinin Türkiye’deki ilk, dünya genelindeki sayılı şirketlerinden Meltem Kimya, sektördeki uzmanlığını zirveye taşıyacak yeni tesisini faaliyete geçiriyor. İçecek sanayinin kullandığı pet şişeyi, dünyada ilk kez kimyasal olarak yüzde 100’e yakın ayrıştırıp geri dönüştüren şirketin kapasitesini, 50 bin ton/yıldan, 158 bine çıkaran yatırım yakın zamanda devreye girecek. Hulusi Şahin’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Meltem Kimya’da ikinci kuşaktan yönetime katılan Dış Ticaret Direktörü Fuat Şahin, “Geçen sene 60 milyon dolar olan ihracat rakamımız 2024 için 100 milyon dolar seviyesinde olacak. Ülkemizin cari açığının azaltılmasına 250-300 milyon dolar katkı sağlayacağız” dedi.

Hulusi ve Turan Şahin kardeşlerin 1976'da hurda ticareti yapmak için kurduğu Şahin Plastik, yıllar içerisinde büyüyerek Meltem Kimya adını aldı. Attığı doğru adımlarla dünyanın en modern geri dönüşüm tesislerini çatısı altında toplayan Meltem Kimya, geliştirdiği knowhow ile Amerika ve Avrupa’daki dev şirketlerin tedarikçileri arasına girdi. Şirket, pet şişenin kimyasal dönüşümü ile elde ettiği ‘rPET resin’ maddesinde ise dünyadaki tek üretici konumuna yükseldi.

Meltem Kimya Dış Ticaret Direktörü Fuat Şahin, şirketin atılımlarını ve geri dönüşümde yakaladığı global başarıyı EKONOMİ Adana Bölge Temsilcisi Selçuk Altun'a anlattı. Şahin, 1990’lı yıllarda Türkiye genelinde pet toplama istasyonları kurup, piyasaya yıkanmış, işlenmiş pet şişe kırıkları tedarik eden şirketin 2000’li yılların başında Dikili fabrikası ile Meltem Kimya olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Şahin, Meltem Kimya olarak başlıca kablo ve suni deri sektöründe hammadde olarak kullanılan ve normalde orijinal hammaddeden üretilen ‘DOTP’yi geri dönüşümden imal ederek Türkiye’de bir ilke imza attıklarını dile getirdi. Fuat Şahin, o günlerde yaygın olan ‘DOP’ ürününün, ftalat içermesi, bu ürünün kansere yol açtığı ve Avrupa tarafından yasaklanması nedeniyle, sektörün Meltem Kimya’nın açtığı yola girip ftalat içermeyen ‘DOTP’ üretimine yöneldiğini kaydetti. Halen orjinal ve geri dönüşümden üretimine devam ettikleri, geri dönüşümden üretilen DOTP’nin orijinale kıyasla daha iyi sonuç verdiğini, bütün kablo şirketleri ile çalıştıklarını ve ihracat da yaptıklarını bildiren Şahin, şöyle devam etti: “2008 yılına kadar DOTP’de büyüme devam etti. Sonrasında PET resin dediğimiz pet şişelerin hammaddesi olarak kullanılan ürünün üretimine başladık. Meltem Kimya da 2008 yılında Adana OSB’deki tesisin kurulumu için yatırım kararı aldı ve Türkiye’nin ilk milli sermayeli PET resin tesisini kurdu. Fabrika 9 ayda tamamlanarak üretime başladı.”

“80 yaşındaki insanı, 5-6 yaşındaki haline döndürüyoruz”

2014'te dünyada ilk olarak kimyasal geri dönüşüm yöntemiyle ‘rPET resin’ üretimine başladıklarını söyleyen Dış Ticaret Direktörü Şahin, “Bu ürün, pet şişe kırıklarını tekrar yapı taşlarına döndürerek granül haline getirme işlemi ve 10 yıldır dünyada başka bir firma tarafından endüstriyel anlamda ticarileştirilemedi. Şu an dünyada tek üreticiyiz. Avrupa’da bunu mekanik, yani fiziksel yöntemle yapıyorlar. Pet şişe kırıkları eritilir, tekrar granül haline getirilir, ancak yapı taşları ayrılmamıştır. Biz ise kimyasal olarak ayrıştırıyoruz, pet şişenin içindeki bütün kontamine ürünleri silip atıyoruz, Orijinale yakın bir kaliteye sahip oluyor. Sonsuz kez geri dönüştürülebiliyor. Bu çok önemli” dedi. Şahin, “Avrupa’da kullanılan mekanik yöntemde her bir geri dönüşümde kalite düşer, şişe siyahlaşır, üçdört geri dönüşümden sonra tekrar dönüştürülemez ve yakılması gerekir, bu da ciddi karbon ayak izi oluşturur. Ben bizim yöntemi şöyle tanımlıyorum: Kullanılmış pet şişeyi 80 yaşındaki bir insan olarak düşünürseniz, biz bunu beş-altı yaşındaki haline döndürüyoruz” dedi.

"200 MİLYAR PET ŞİŞEYİ NİHAİ ÜRÜNE ÇEVİRDİK"

Meltem Kimya Dış Ticaret Direktörü Fuat Şahin, "Meltem Kimya tek tesiste üretilen en büyük rPET resin kapasitesine sahip oluyor. Zaten dünyada tekiz ama mekanik geri dönüşümü de baz alarak en büyük kapasite diyorum. 2014 yılında rPET resin üretimine başladığımızdan bu yana 200 milyar adet pet şişe atığını değerlendirip nihai ürün haline getirdik. Böyle bir üründe dünyada fark yarattığımız için ülkemiz adına gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“2024 İHRACAT HEDEFİMİZ 100 MİLYON DOLAR”

Meltem Kimya Dış Ticaret Direktörü Fuat Şahin, diğer çalışma ve yatırımlarına ilişkin de şu bilgileri aktardı: “Yumurtalık Serbest Bölge’de 25 dönümlük bir tank sahası aldık. Oraya 18 bin tonluk sıvı yük depolama yatırımı yaptık. Ayrıca AOSB’nin yeni etabında 25 dönüm yer aldık, 15 dönümü kapalı alan olarak kuru yük depolama için kullanacağız. Manisa Akhisar’da da bir tesisimiz var. PET kavanoz, zeytinyağı ve meyve suyu şişesi üretiyoruz. Toplam 6 tesiste 500’e yakın istihdam sağlıyoruz. 2023 ciromuz 2.5 milyar TL idi, yeni tesisimizin devreye girmesiyle 2024’de 8 milyar lira civarında ciro hedefliyoruz. Gelecek sene 20 milyar TL bandında bekliyoruz. Ciromuzun yüzde 60’ı ihracattan geldi. Yeni yatırımla birlikte yüzde 75’lere çıkacak. Geçen sene 60 milyon dolar olan ihracat rakamımız 2024 için 100 milyon dolar seviyesinde olacak. Ülkemizin cari açığının azaltılmasına 250-300 milyon dolar arasında katkı sağlayacağız.”

“ÜRÜNÜMÜZ UZAYA GİTMİŞ”

Ürün portföylerini sürekli geliştirip, damacana, sıcak dolum, mühendislik plastikleri gibi farklı ürün grupları için hammadde ürettiklerini aktaran Şahin, dünyada en stratejik sahalara tedarik sağladıklarını kaydederek “Arabalarda ve hatta uzayda kullanılan nitelikli ürünler için hammadde üretiyoruz. Mitsubishi ile 12 yıldır düzenli çalışıyoruz. Bizden aldıkları ürünü nerede kullandıklarını söylemiyorlar ama ‘ürününüz şu anda uzayda’ demişlerdi” ifadesini kullandı.