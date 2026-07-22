Memak'tan zirveye doğru hızlı yükseliş: İSO İkinci 500'de 179 basamak yükselerek 318'inci sıraya yerleşti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Dünyanın en büyük atıştırmalık ve fırıncılık makineleri üreticileri arasında yer alan Memak, 155 bin metrekarelik üretim tesisinde 1.000'i aşkın uzman çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Atıştırmalık ve fırıncılık makinelerini tek çatı altında sunan entegre üretim yapısıyla müşterilerine uçtan uca çözümler geliştiren şirket, bugün 6 kıtada 130'dan fazla ülkeye teknoloji ihraç ediyor. Türkiye'de tek, dünyada ise yalnızca birkaç üreticinin geliştirebildiği Beşli Silindir Hattı (Five Roll Refiner Line) teknolojisinin yanı sıra Tortilla Hattı ile Hamburger & Sandviç Hattı çözümleriyle sektöre yön veren Memak, geçtiğimiz yıl geliştirdiği patentli teknolojiler ve yenilikçi projelerle küresel pazardaki rekabet gücünü daha da ileri taşıdı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin markalaşma odaklı en prestijli destek programlarından biri olan TURQUALITY kapsamına alınan Memak, uluslararası pazarlardaki büyümesini kurumsal markalaşma stratejisiyle desteklemeye devam ediyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge Merkezi statüsüne sahip olan şirket, teknoloji ve inovasyon yatırımlarını üretimin merkezine yerleştirirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında da yer alıyor.

Sürdürülebilir üretim anlayışını faaliyetlerinin temel unsurlarından biri olarak benimseyen Memak, 9,6 MW kapasiteli güneş enerji santrali, su ve karbon ayak izi yönetim uygulamaları ile çevresel sorumluluk alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. 9.161 bitki türünü barındıran fabrika yerleşkesi, 8.000 metrekarelik sosyal yaşam alanı ve tesis bünyesindeki konaklama imkânlarıyla çalışan deneyimini de önceliklendiriyor. Şirket ayrıca showroom ve test merkezi sayesinde müşterilerine yatırım öncesinde makineleri uygulamalı olarak deneyimleme ve üretim süreçlerini yerinde değerlendirme fırsatı sunuyor.

Memak Makine Yönetim Kurulu Üyesi Elif Nur Er Özkan, İSO İkinci 500 listesinde elde edilen yükselişin uzun yıllardır sürdürülen kalite, teknoloji ve ihracat odaklı çalışmaların bir sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İSO İkinci 500 listesinde 179 basamak birden yükselmek bizim için büyük bir gurur. Bu başarı, üretim gücümüzün, Ar-Ge yatırımlarımızın ve ihracat odaklı büyüme stratejimizin somut bir göstergesi. Geçtiğimiz yıl TURQUALITY programına dahil olmamız da küresel marka yolculuğumuz adına önemli bir kilometre taşı oldu. En büyük teşekkürü bu başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen iş ortaklarımıza borçluyuz. Konya'dan dünyaya teknoloji ihraç etmeye, sektörümüzde yenilikçi çözümler geliştirmeye ve ülkemize katma değer üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz."