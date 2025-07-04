Memorial Sağlık Grubu’nun 12. hastanesi Bodrum’da açılıyor

17.000 m²’lik alanda kurulan 50 poliklinik, 7 ameliyathane ve 148 yatak kapasitesiyle faaliyet gösteren hastanede, cerrahi branşlardan dahili tıbbın tüm alanlarına, kadın ve çocuk sağlığından kalp hastalıklarına kadar geniş bir uzmanlık yelpazesi sunulacak. Hastanenin ileri teknolojiye sahip cihazları ve uzman kadrosu, Bodrum’un yanı sıra Milas, Datça, Fethiye, Marmaris, Göcek gibi ilçelerle birlikte Muğla merkez ve çevre bölgelerin sağlık ihtiyaçlarına da yanıt verecek kapasiteye sahip.

Modern altyapısı ve merkezi konumuyla bölge halkının sağlık sorunlarının çözümü için farklı şehirlere gitme arayışını ortadan kaldıran hastane, yaz aylarında nüfusu katlanan Bodrum’da sağlık turizmi açısından da referans merkezi olma yolunda ilerliyor. Hastanenin tüm özel sağlık sigortaları, banka ve sandıklar, özel şirketler ve kurumlar ile gerçekleştirdiği anlaşmalarla geniş bir hasta kitlesine erişim sağlanıyor.

Çocuk hastalar için 7/24 pediatrik acil servis

Pediatrik acil servis, çocuk hastalar için gece 00.00’a kadar hizmet sunacak. Ayrıca kadın hastalıkları–doğum, çocuk sağlığı, jinekoloji ve yüksek riskli gebelik takibinde de güçlü bir yapı oluşturuldu. El ve pediatrik cerrahi gibi uzman alanlarda da hizmet sunulacak. Memorial Bodrum Hastanesi bu sayede Bodrum ve çevresindeki aileler için güvenilir, kapsamlı ve ulaşılabilir bir sağlık merkezi konumuna erişiyor.

Memorial’dan bölgeye yepyeni sağlık teknolojileri

Memorial Bodrum, sağlıkta ileri teknolojiyi hasta odaklı hizmet anlayışla bir araya getiriyor. Meme kanseri tanısında aynı anda biyopsi imkanı sunan 3D Tomosentez Mamografi ve prostat büyümesi tedavisinde Cyber Ho Magneto Holep cihazı Bodrum’da ilk kez hastaların hizmetine açılıyor. Bölgeye kazandırılan yeni teknolojiler arasında düşük radyasyonla kısa sürede çekim imkanı sunan 512 kesitli Bilgisayarlı Tomografi (CT) ile sanal kalp anjiyosunun yanı sıra tek seansta tüm omurgayı görüntüleyebilen omurga grafi cihazı da öne çıkıyor.

Aynı şekilde Yeni Nesil 3 Tesla MR (Manyetik Rezonans görüntüleme) sayesinde hızlı ve net çözümler sunulurken, son teknoloji cihazlarla cerrahi uygulamalarda başarı artırılıyor. Gebelik takibi, üroloji ve beyin cerrahisinde kullanılan yenilikçi görüntüleme, ultrasonografi ve laboratuvar sistemleri, Memorial Bodrum’un hasta sağlığına verdiği önemin bir göstergesi niteliği taşıyor.

“Bodrum’da sağlık turizmine güç katıyoruz”

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, açılışta şu açıklamayı yaptı: “Memorial olarak yalnızca yeni bir hastane açmıyor; bulunduğumuz her bölgede sağlıkta kalite ve güveni yaygınlaştırıyoruz. Memorial Bodrum, yalnızca bölge halkının değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen hastaların da ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte planlandı. Sağlık turizmi açısından da önemli bir merkez olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin sağlık vizyonuna katkı sunmak ve bu hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırmak için yatırımlarımız sürecek.”

Yatırımlar sürüyor: Sırada İstanbul Göztepe var

Memorial Sağlık Grubu, 2025 vizyonu doğrultusunda İstanbul Göztepe’de açılacak yeni hastanesiyle hizmet ağını genişletmeye devam edecek. Çok yakında hizmete girecek olan bu yeni merkez, Anadolu Yakası’nda sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracak.

Yeni yatırımlar, yarattığı istihdam, ileri teknolojiyle yapılan tıbbi uygulamalar ve artan sağlık turizmi hacmiyle Memorial Sağlık Grubu’nun ülke ekonomisine katkılarını daha da artırmayı hedefliyor.