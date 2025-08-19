Memorial sürdürülebilirlik raporu yayında

Memorial Sağlık Grubu, 2024 yılına ait ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayarak sağlık alanındaki dönüşümünü çevresel, sosyal ve yönetişimsel boyutlarıyla kamuoyuna sundu. Rapor, Memorial’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını şeffaf biçimde ortaya koyarken, sağlık sektörünün iklim krizi karşısında artan sorumluluğuna da dikkat çekiyor.

2027 yılına kadar metrekare başına düşen kurumsal karbon emisyonunu %10 oranında düşürmeyi amaçlayan Memorial, bu doğrultuda enerji verimliliğinden sıfır atık yönetimine, tedarik zinciri uygulamalarından su verimliliğine kadar çok sayıda alanda adımlar atıyor. LEED Platinum sertifikalı Memorial Bahçelievler Hastanesi bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri olarak öne çıkarken, Ankara, Ataşehir, Bahçelievler, Diyarbakır hastanelerinde kojenerasyon sistemiyle aynı anda hem elektrik hem de ısı üreterek enerji verimliliği artırılıyor.

Kadın çalışan oranı %67’ye ulaştı

Rapor yalnızca çevresel etkilerle değil sosyal sürdürülebilirlik başlıklarıyla da dikkat çekiyor. Rapora göre 2024 yılında Memorial Sağlık Grubu’nda kadın istihdamına yönelik geliştirilen “Kadınlar Omuz Omuza” projesi kapsamında 50’den fazla kadın iş gücüne dâhil edildi ve kadın çalışan oranı %67’ye ulaştı.

Öte yandan, tıp öğrencilerini deneyimli hekimlerle buluşturan Memorial Talks serisi, genç sağlık profesyonellerinin gelişimini destekleyen örnek bir inisiyatif olarak hayata geçirildi.

Etik yönetişim, dijital sağlık çözümleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, hasta ve çalışan hakları gibi pek çok alanda hayata geçirdiği uygulamalarla Memorial, sürdürülebilirlik vizyonunu bütüncül bir yaklaşımla hayata geçiriyor. Bu yaklaşım, yalnızca kurumsal operasyonlara değil, hastalardan çalışanlara ve topluma kadar tüm paydaşlara dokunan bir etki yaratmayı amaçlıyor.

“Medikal mükemmeliyete giden yolda sürdürülebilirlik önceliğimiz”

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sürdürülebilirlik, yalnızca bugünün değil, yarının da sorumluluğunu üstlenmek anlamına geliyor. Medikal mükemmeliyete giden yolda sürdürülebilir yaklaşımı temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Memorial Sağlık Grubu olarak yayınladığımız bu ilk sürdürülebilirlik raporu, yalnızca geçmiş yılı özetlemiyor; aynı zamanda nasıl bir gelecek hayal ettiğimizin resmini ortaya koyuyor. Karbon ayak izimizi titizlikle hesapladık; çünkü biliyoruz ki azaltmak için önce ölçmek gerekir. Ancak biz, ölçmeyi nihai bir hedef olarak değil, sürekli iyileşmeye sistematik bir yaklaşım kazandıran bir araç olarak görüyoruz. İklim krizi artık uzakta bir tehdit değil; içinde yaşadığımız bir gerçeklik. Bu yeni dönemde, riskleri erkenden gören ve kararlılıkla aksiyon alan kurumlar fark yaratacak. Biz de tam bu bilinçle; dijitalleşme, kapsayıcılık, çevresel sorumluluk ve etik yönetişim ilkelerini entegre ettiğimiz bir sağlık ekosistemi inşa etmeye devam ediyoruz. Stratejimizin merkezinde hem hizmet kalitemizi artırmak hem de bu hizmeti geleceğe taşıyacak dayanıklı, sorumlu yapılar kurmak var.”

Sağlıkta mükemmeliyet hedefini çevresel ve toplumsal sorumlulukla birlikte ele alan Memorial, geleceğe yönelik sürdürülebilirlik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek. Bu doğrultuda hem sağlık hizmetlerinde hem de toplumsal fayda yaratmada dönüşümün öncüsü olmayı sürdürecek.