Mercedes-Benz, ABD’de emisyon davalarını 120 milyon dolarlık uzlaşmayla sonlandırdı

Mercedes-Benz’in BlueTEC dizel araçları, geçmişte “dünyanın en temiz ve en gelişmiş dizel motoru” olarak tanıtılmıştı. Ancak bu araçlarda kullanılan emisyon kontrol yazılımları, ABD’de çevre ve tüketici hakları davalarının konusu olmuştu. Şirket, uzlaşma ile birlikte ABD’deki açık davalarını tamamen sonlandırıyor ve sivil hukuk çerçevesinde çevre mevzuatı ile tüketici koruma taleplerini kapsıyor.

ABD’deki Dieselgate süreci, Volkswagen ile başlayan emisyon skandalının ardından diğer üreticilere de uzanmıştı. Mercedes-Benz, bu süreçte araçlarının yazılım sistemlerinde bazı emisyon değerlerini gerçek durumdan farklı gösterebilecek düzenlemeler yapıldığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Eyalet savcıları, şirketin araçlarının standartlara uygunluğunu ve tüketici bilgilendirmesini incelemişti.

BlueTEC araçlar ve Dieselgate

Uzlaşma, Mercedes-Benz’in ABD’deki davalarını sonuçlandırırken, BlueTEC araç sahipleri için teknik ve yasal süreçlerin de netleşmesini sağlıyor. Şirket, araçlara yönelik emisyon yazılımı güncellemelerini sürdürmeyi taahhüt etti. Bu adımlar, araçların yasal standartlara uygun kalmasını sağlarken, tüketici güvenini ve marka itibarı açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mercedes-Benz’in BlueTEC modelleri, 2010’lu yıllarda dizel pazarında öne çıkan modeller arasındaydı. Araçların pazarlamada “dünyanın en temiz dizeli” olarak lanse edilmesi, teknik düzenlemelerin ve yazılım uygulamalarının hem çevresel hem de hukuki açıdan dikkatle incelenmesine neden olmuştu. Uzlaşma, bu araçlarla ilgili tüm açık davaları kapsayarak şirketin ABD’deki hukuki belirsizliğini sonlandırıyor.

Maliyet ve finansal etkiler

Şirket sözcüsü, uzlaşmanın finansal sonuçlar üzerinde olumsuz etkisi olmayacağını açıkladı. Yapılacak yazılım güncellemelerinin ek maliyet getireceğini, bu giderlerin onlarca milyon doları bulmasının beklendiğini belirtti. Mercedes-Benz, bu mali yükler için yeterli karşılık ayırmış durumda. Uzlaşma, olası ek yaptırımların önüne geçerken, hem eyalet düzeyinde hem de tüketici hakları açısından belirsizlikleri ortadan kaldırıyor.

Yetkililer, anlaşmanın yalnızca mali boyutunu değil, teknik ve hukuki uyumluluğu da kapsadığını vurguladı. Bu kapsamda BlueTEC araçlarda yapılan yazılım güncellemeleri, emisyon değerlerini standartlara uygun hale getirirken, araç sahiplerinin mevcut sigorta ve garanti haklarını da koruyor. Araç sahipleri, güncellemeler sonrası teknik uyumluluğun sağlanmasıyla birlikte ek mali yük veya ceza riskiyle karşılaşmayacak.

Uzlaşma, Mercedes-Benz’in ABD’deki Dieselgate ile bağlantılı tüm açık hukuki süreçlerini kapatırken, şirketin BlueTEC araçları üzerindeki sorumluluklarını da netleştiriyor. Şirket yetkilileri, anlaşmanın marka itibarı ve tüketici güveni açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca bu adımların, gelecekteki çevre ve tüketici mevzuatlarına uyum sürecinde örnek teşkil edebileceği ifade edildi.