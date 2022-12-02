Mercedes-Benz Türk, 320 bininci kamyonunu üretti

Kurulduğu günden bu yana bölge ve ülke ekonomisine katkısını sürdüren Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 320 bininci kamyonunu üretti.

Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 320 bininci kamyonu, aynı zamanda bu fabrikada üretilen 100 bininci Actros oldu.

11 Ekim 1986 tarihinde açılan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 2008’de 100 bininci, 2014’te 200 bininci, 2021’de ise 300 bininci kamyonun üretimine imza atmıştı.

Günümüzde bin 900’ün üzerinde çalışana istihdam sağlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, kamyon üretiminin yanı sıra Ar-Ge Merkezi de yer alıyor.

Toplam ihracat 100 bin adedi aştı

Günümüzde Mercedes-Benz Actros ve Arocs modellerinin üretimini gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, bugüne kadar 39 farklı ülkeye kamyon ihraç etti. 2001’den bu yana 100 binden fazla aracını dünyanın çeşitli ülkelerine gönderen şirket, Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’inin ihracatını gerçekleştiriyor.

Kamyon ürün grubu özelinde üstlenilen küresel ek sorumluluklar sebebiyle devreye alınan Aksaray Ar-Ge Merkezi, tüm dünyadaki Mercedes-Benz kamyonlarının tek yol testi onay merci konumunda olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin mühendislik ihracatına katkı sağlayan Aksaray Ar-Ge Merkezi, faaliyetlerine başladığı 2018 yılından beri Türkiye ve Aksaray’a değer katıyor.

“Markamızın konumunu sürdürmeye devam edeceğiz”

Gerçekleştirilen atamayla 1 Eylül 2022 tarihinde görevine başlayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Ulf Raese, konuya ilişkin şunları söyledi: “Aksaray Kamyon Fabrikamızda, yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimimizle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyoruz. 1986 yılında 290 çalışanımızla başlayan bu yolculukta, günümüzde Daimler Truck’ın en önemli kamyon üretim merkezlerinden biri olmayı başardık. Fabrika tarihinin en yüksek üretim rakamlarına imza atmayı planladığımız 2022’de 320 bininci kamyonumuzu üretmenin gururunu yaşıyoruz. Üretim bantlarından indirdiğimiz 320 bininci kamyonumuz, ayrıca fabrikamızda üretilen 100 bininci Actros olma özelliğini de taşıyor. Türkiye’nin ekonomisi, istihdamı ve geleceğine katkı sağlayan bir şirket olarak, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla beraber markamızın ağır ticari araç endüstrisindeki konumunu sürdürmeye devam edeceğiz.”