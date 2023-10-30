Mercedes-Benz Türk, 350 bininci kamyonunu üretti 

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği 350 bininci kamyonunu banttan indirdi. Açıldığı 1986 yılından bu yana hem Türkiye’nin hem de Daimler Truck’ın en önemli kamyon üretim tesislerinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikasında banttan inen 350 bininci kamyon, çekici ailesinin en donanımlı araçlarından biri olan Mercedes-Benz Actros 1851 oldu.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası üretimin yanında istihdamıyla, Ar-Ge faaliyetleri ve ihracatıyla da yurt ekonomisine katkılarını sürdürüyor. Kapılarını açtığı ilk günden bu yana Aksaray Kamyon Fabrikasını bir Daimler Truck üssü haline getiren üretim tesisinden bugüne kadar ihraç edilen toplam araç sayısı 101 bini aştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Ulf Raese, “Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz araçlar ve gerçekleştirdiğimiz ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen bu yılda 350 bininci kamyonumuzu üretmenin gururunu yaşıyoruz. Teknoloji, kalite ve verimlilikte dünyada örnek olan fabrikamızda bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarıyı daha da yukarılara taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” dedi.