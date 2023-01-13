Mercedes-Benz Türk, enerjisini güneşten alacak
Mercedes-Benz Türk, devreye aldığı uygulamalarla karbon ayak izini azaltmaya devam ediyor. Şirket, Aksaray Kamyon Fabrikası ve İstanbul'daki pazarlama merkezine güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanıyor.
Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük ve Pazarlama Merkezi’ne 3470 kWp gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu için çalışmalara başladı.
Şirket, güneş enerjisi santralinin devreye alınması ile Genel Müdürlük ve Pazarlama Merkezi’nin elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini yeşil enerjiden sağlayacak.
Mercedes-Benz Türk, 2022 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda en düşük spesifik enerji değerine ulaştı. “Yeşil Fabrika” olma hedefi doğrultusunda Aksaray Kamyon Fabrikası’nın hol çatılarına 6 MWe gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu için de saha çalışmalarına başlayan şirket, doğaya salınan CO2 miktarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.