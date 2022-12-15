Mercedes-Benz'e düşük karbonlu alüminyumu Norsk Hydro sağlayacak



Dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden Norveç merkezli Norsk Hydro, tedarik zincirini karbondan arındırmayı planlayan Mercedes-Benz’e elektrikli EQ modelleri de dahil olmak üzere bir dizi model için 2023'ten itibaren düşük karbonlu alüminyum sağlayacak.

Reuters’ın haberine göre iki firma, araçlarda düşük karbonlu ve geri dönüştürülmüş alüminyumun kullanımını artırmak üzere daha fazla araştırma yapmak için de işbirliği yapacak. Süreç, Hydro'nun Norveç'teki fabrikalarından birinde piyasadan temin edilen hurdayı Mercedes-Benz otomobillerinde kullanılmak üzere geri dönüştürmesini içeriyor.

Halihazırda Norsk Hydro tarafından tedarik edilen birtakım bileşenleri kullanan Mercedes-Benz, 2030'un sonuna kadar sıfıra yakın karbon alüminyuma ulaşmayı, 2030'a kadar CO2 emisyonlarını yarıya indirmeyi ve 2039'a kadar da CO2 nötr olmayı hedefliyor.

Lüks otomobil üreticisinin baş teknoloji sorumlusu Markus Schaefer, bu işbirliğinin alüminyum endüstrisindeki değişimi hızlandırmak ve düşük karbonlu alüminyumun kullanılabilirliğini artırmak için önemli bir işaret olduğu değerlendirmesini yaptı.

3 kilogramın altında CO2 ayakizi üretecek

Hydro'nun düşük karbonlu ürünü REDUXA 3.0, üretilen 1 kilogram alüminyum başına 3,0 kilogramın altında karbon ayak izi üretecek. 2021'deki küresel ortalama ise 1 kilogram alüminyum başına 16,7 kilogram CO2 idi.

Hydro'nun Alüminyum Metal birimi başkanı Eivind Kallevik, Reuters'a yaptığı açıklamada yeni ürünlerinin sektörde önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl 3.0'ı 2025'ten önce üreteceğimizi söylemiştik, şimdi bunu 2023'te yapacağız. Sadece üretmeyecek, aynı zamanda en talepkar müşterilerden birine de satacağız" diye konuştu.