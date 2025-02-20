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Mercedes-Benz’in binek otomobil kazancı düştü

Mercedes-Benz, binek otomobil bölümünde yıllık bazda yüzde 40,5’lik bir kazanç düşüşü bildirdi. Şirket, 2025 yılı için daha düşük gelir beklentisi açıkladı.

Haber Merkezi
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Mercedes-Benz’in binek otomobil kazancı düştü
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Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in binek otomobil bölümü yıllık kazancında yüzde 40,5'lik bir düşüş bildirdi ve 2025 yılında grup için önemli ölçüde daha düşük kazanç beklediğini söyledi.

Grup faiz ve vergi öncesi kârı (FVÖK) 2024 yılında 13,6 milyar euroya düşerken, satışlar yüzde 4,5 azalarak 146 milyar euroya geriledi.

Geçen yıl beklentilerini iki kez düşüren grup, 2025 satışlarının bir önceki yıl seviyesinin biraz altında olacağını ve otomobil bölümünde 2024'te yüzde 8,1 olan düzeltilmiş satış getirisinin sadece yüzde 6-8 olacağını tahmin ediyor.

2023 yılı için hisse başına 5,30 euro olan temettü ödemesi, 2024 yılı için 4,30 euro olarak ödenecek.

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