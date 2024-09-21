Mercedes-Benz'in hisseleri gelir beklentileriyle birlikte düştü

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Çin'deki işlerin hızla kötüleşmesi nedeniyle 2024 yılı için gelir beklentilerini düşürerek kârının bir önceki yılın "önemli ölçüde altında" kalacağını öngördü.

Alman otomobil üreticisi tarafından yapılan açıklamada, "Çin'deki gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesi, zayıflayan tüketimin yanı sıra emlak sektöründe devam eden gerileme nedeniyle daha da ivme kaybetti. Bu durum, üst segmentteki satışlar da dahil olmak üzere Çin'deki genel satış hacmini etkiledi” denildi.

Avrupa'daki satışlar da yavaş seyrediyor

Avrupa Birliği'ndeki (AB) Mercedes teslimatları ağustos ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,7 oranında düşerken, ilk sekiz ayda da yüzde 3,1 oranında azaldı.

Otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, daha önce yüzde 10-11 arasında tahmin ettiği düzeltilmiş satış karlılığının artık yüzde 7,5-8,5 arasında olmasını beklediğini ifade ederken, oran temmuz ayında yüzde 14- 15 seviyesinden düşürülmüştü.

Alman otomotiv üretimi zor günlerden geçiyor

BMW'nin de bu yılki kar beklentilerini düşürmesi ve Volkswagen'in (VW) maliyetleri her şekilde azaltmaya çalışması sonrası Alman otomobil üretim endüstrisi Mercedes ile de sarsıldı.

Avrupalı otomobil üreticileri, Çin'de satışların durgun olması ve düşük elektrikli araç satışlarıyla karşı karşıya kalırken, politika yapıcıları devreye girerek rekabet gücünü yeniden kazanmaya çalışıyor.

Mercedes hisseleri dün Avrupa borsalarında 59 Euro’dan 54 Euro’ya kadar geriledi. BMW hisselerinde de düşüş yüzde 3’ün üzerinde oldu.