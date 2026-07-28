Mercedes-Benz'in ikinci çeyrek geliri beklentileri aştı

Mercedes-Benz, 2026'nın ikinci çeyreğinde 32,06 milyar euro gelir elde etti. Bu rakam, analistlerin 31,88 milyar euroluk beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemindeki 33,2 milyar euronun altında kaldı.

Şirketin faiz ve vergi öncesi kârı (EBIT) 1,55 milyar euro ile 1,51 milyar euroluk piyasa beklentisini aştı. Geçen yılın aynı döneminde faaliyet kârı 1,3 milyar euro seviyesindeydi.

Net kâr ise 1,09 milyar euro ile 1,16 milyar euroluk analist tahmininin altında kaldı. Endüstriyel nakit akışı 1,1 milyar euro olarak gerçekleşti.

Kârlılık beklentisi korundu

Mercedes-Benz'in otomobil segmentinde düzeltilmiş satış kârlılığı ikinci çeyrekte geçen yılki yüzde 5,1 seviyesinden yüzde 4'e geriledi.

Şirket buna rağmen 2026 yılı otomobil segmenti için düzeltilmiş satış kârlılığı beklentisini yüzde 3-5 aralığında korudu.

Çin etkisiyle beklentiler aşağı çekildi

Mercedes-Benz, Çin pazarındaki zorlu koşulları gerekçe göstererek yıl sonuna ilişkin grup geliri ve binek otomobil satış hacmi beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Şirket, daha önce "yatay" beklediği grup gelirinin artık geçen yılın hafif altında gerçekleşmesini öngörüyor.

Elektrikli araç satışları hızlandı

Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius, zorlu piyasa koşullarına rağmen yeni model lansmanlarını sürdürdüklerini belirtti.

Källenius, tamamen elektrikli otomobil satışlarının ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 51 arttığını, Avrupa'da bataryalı elektrikli araç (BEV) sipariş hacminin ise iki katına çıktığını ifade etti.

Şirket ayrıca elektrikli ve elektrifikasyonlu modellerin binek otomobil satış karmasındaki payına ilişkin beklentisini yüzde 21-23 aralığından yüzde 23-25 aralığına yükseltti.