Mercedes binlerce aracı geri çağırdı

Mercedes-Benz ve Chrysler, güvenlik endişeleri nedeniyle 150 bin’den fazla aracı geri çağırıyor. Bu, Mart ayı itibarıyla otomobil üreticileri tarafından pazardan geri çağrılan araç sayısı 1 milyonu aştı.

Stuttgart, Almanya merkezli Mercedes, yolcu koltuğu altındaki 48 voltluk zayıf bir topraklama bağlantısı nedeniyle 116 bin 20 aracı geri çağırdığını duyurdu. Bu hata, kablo aşırı ısınmasına ve yangına neden olabilir.

Mercedes, bu hatanın kazaya veya yaralanmalara yol açmadığını belirtti. Shiftdelete'nin aktardığına göre, geri çağrılan araçlar arasında 2019-2024 model yıllarına ait AMG GLE53, AMG GLE63 S, AMG GLS63, GLE350, GLE450, GLE580, GLS450, GLS580 ve GLS600 modelleri yer alıyor.

Bayiler 22 Mart’ta, araç sahipleri ise 14 Mayıs’tan önce bilgilendirilecek.

Chrysler ise, ABD’de sürücü tarafı hava yastıklarının açılamama ihtimali nedeniyle 38 bin 100‘den fazla aracı geri çağırdığını açıkladı. Bu geri çağrıma, direksiyon kolonu kontrol modülündeki bir hata neden oluyor.