Mercedes, En Yakıt’la şarj istasyonu kuracak

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Yüksek Hızlı Şarj ağı projesini başlattıklarını belirtti.

Bu amaçla En Yakıt iş birliğini duyuran Bekdikhan, “En Yakıt ile başlattığımız iş birliğimiz de markamızın global kalite ve üst düzey tasarım standartlarını karşılayacak şekilde oluşturulacak.

İlk istasyonların sene ortası itibariyle açılmasını planlıyoruz. Mercedes-Benz elektrikli araç müşterileri ise Mercedes-Benz markalı istasyonlarda belirlenen tarifeler üzerinden yüzde 14 indirime sahip olacak. Mercedes-Benz elektrikli araç sahipleri, bunun yanı sıra yeni CLA ile tanıtılan Electric Intelligence navigasyon sayesinde rotaları üzerindeki en uygun ve kullanılabilir şarj istasyonuna otomatik olarak yönlendirilecek” dedi.

En Yakıt İcra Kurulu Başkanı Özcan Akcan, “Bu iş birliği ile elektrikli araç sahiplerine yalnızca bir şarj hizmeti değil, bir yaşam tarzı sunuyoruz. Elektrikli araç kullanıcıları, Türkiye genelindeki En Yakıt istasyonlarında ayrıcalıklı, hızlı ve kesintisiz bir hizmet alacak” diye konuştu.