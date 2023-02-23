Mercedes ve Google'dan bilgisayarlı otomobil atağı

Mercedes-Benz, MB.OS işletim sistemi için yeni bir navigasyon geliştirmek (Google Haritalar), Cloud ve Youtube gibi servisleri sunabilmek amacıyla Google ile orta vadeli bir stratejik ortaklık açıkladı.

Anlaşma sonrası uygulanacak entegrasyonla Mercedes-Benz sürücüleri ve yolcularının araçların gösterge panelinde Google Haritalar ve YouTube'a erişmesine olanak sağlanacak.

Bu uygulamaların 2024'ün sonlarına doğru üretime geçmesi beklenen yeni nesil Mercedes araçları ile uyumlu olması hedefleniyor.

2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobillere geçiş yapmayı hedefleyen Mercedes-Benz’in CEO’su Ola Källenius, ortaklığı her iki taraf için de “kazan-kazan” olarak nitelendirdi.

Ayrıca yine bugün yapılan bir duyuruya göre Tiktok da Alman otomobil devinin araçlarına entegre olacak uygulamalardan bir diğeri. 2023 bitmeden yollara çıkacak yeni Mercedes-Benz E-Class, yerleşik eğlence sistemi (MBUX) üzerinden sürücü ve konuklarına araç içi TikTok deneyimi yaşatacak. Böylece TikTok platformu ilk defa bir otomobilin içerisine girecek.