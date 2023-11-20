Mercedes ve WhatsApp'tan yeni ortaklık

Yeni ortaklık sadece Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı WhatsApp Kanalı üzerinden duyuruldu.

WhatsApp ve Takım, Las Vegas Grand Prix'si öncesinde bu yeni ortaklığa imza attı. Şirket, hafta sonu boyunca planlanan özel ve ısmarlama içeriklerle hem Las Vegas'taki hem de evlerinden izleyen hayranlar için pek çok eğlenceli sürpriz olacağını söyledi.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı CEO'su ve Takım Müdürü Toto Wolff ortaklıkla ilgili olarak şunları söyledi:

“WhatsApp, Mercedes-AMG F1'de yaptığımız her şeyde iletişimde kritik bir rol oynuyor. Operasyonlarımızı koordine etmekten, fikirleri paylaşmaya ve her sezonun yolculuğu boyunca birbirimizi desteklemeye kadar, ekibi birbirine daha da yakınlaştırıyor. Ayrıca kuruluş genelinde iletişim ve karar alma hızının artmasına da yardımcı oluyor. Yenilikçi ve ileri görüşlü iki marka olarak bundan daha doğal bir ortaklık düşünemiyorum. WhatsApp ile çalışmayı ve hikayelerimizin genişliğini yenilikçi ve orijinal yollarla hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.”

WhatsApp Başkanı Will Cathcart ise konuyla ilgili, “Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı'nın organizasyonun işleyişini sürdürmek için WhatsApp'a nasıl güvendiğini hayretle izliyoruz. Yıllardır motor sporlarını ileriye taşımak için gösterdikleri liderlik ve değerler ilham verici. WhatsApp'ın takımlarını nasıl bir araya getirdiğini ve taraftarları aksiyona nasıl yaklaştırdığını ortaya çıkarmak için birlikte çalışacağımızdan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.