Mercedes’in satışları arttı kazançları azaldı

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, model değişimi ve Asya'daki durgun pazar ortamında mücadele etmeye devam etmesi nedeniyle, ana otomobil bölümünün ikinci çeyrek düzeltilmiş kazançlarında %27,5'lik bir düşüş bildirdi.

Grup düzeyinde, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) Nisan-Haziran döneminde %19,1 oranında düştü.

Sonuçlar, LSEG'nin otomobil birimi için ortalama %26'lık düşüş ve grup için %19,5'lik düşüş tahminiyle karşılaştırıldı.

Satışlar arttı

Mercedes, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 6 oranında artırırken, elektrikli otomobil satışlarında artış ise yüzde 123 oldu.

Mercedes ikinci çeyrekte toplam 515 bin 700 araç sattı. Bunların 56 bin 300 adedi elektrikli oldu.

Şirketin en üst segmentte araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken, otomobil satışları Avrupa'da yüzde 5, ABD'de yüzde 6 ve Çin'de yüzde 12 yükseldi.

Kamyonet, minibüs satışları ikinci çeyrekte yüzde 19 artışla 119 bin 500 oldu.