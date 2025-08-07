Mercer Marsh Benefits araştırdı: Şirketlerin yüzde 96’sı çalışanını güvence altına alıyor

Mercer ve Marsh’ın sağlık ve yan haklarda bütünleşik çözümler sunan markası Mercer Marsh Benefits (MMB), Türkiye’den yaklaşık 500 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘2025 MMB Türkiye Çalışan Sağlığı ve Yan Haklar Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma bulguları, yüksek enflasyonun ve bununla bağlantılı olarak sağlık hizmeti maliyetlerindeki artışın, şirketleri sağlık sigortası teminatlarını güçlendirmeye yönelttiğini gösteriyor. Öte yandan, yetenekli çalışanları çekme ve elde tutma güçlüğü ile asgari ücretteki düzenlemelerin yarattığı maaş baskısı da işverenlerin öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Bu koşullar altında, şirketlerin daha adil ve sürdürülebilir bir ödüllendirme sistemi kurmak adına prim yapılarını gözden geçirdiği dikkat çekiyor.

Şirketlerin yüzde 96’sı çalışanını güvence altına alıyor

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 96,2’si çalışanlarına sağlık sigortası sunuyor. Bu şirketlerin yüzde 52’si hem özel sağlık sigortası hem de tamamlayıcı sağlık sigortası sağlarken, yüzde 26,7’si yalnızca özel sağlık sigortası, yüzde 17,5’i ise sadece tamamlayıcı sağlık sigortası imkânı tanıyor.

Özel sağlık sigortasının kapsamına bakıldığında; şirketlerin yüzde 56’sında çalışan, eş ve çocuklarını; yüzde 42,2’sinde yalnızca çalışanı; yüzde 1,7’sinde ise çalışan ve eşini kapsadığını görülüyor.

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 26’sı şirketlerin sunduğu sağlık planlarından memnun değil. Bu planlarda çalışan memnuniyetini artıracak unsurlar arasında, kişilerin sağlık risklerine göre özelleştirilmiş check-up, psikolojik destek programları, diş bakım teminatları ile sağlıklı beslenme ve diyetisyen hizmetleri yer alıyor.

Hibrit çalışma modeli ön planda olmaya devam ediyor

Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 58’i hibrit çalışma modelini, yüzde 31’i ise tamamen ofisten çalışma modelini benimsiyor. Ayrıca en çok tercih edilen modelin 3 gün ofisten çalışma modeli olduğu görülüyor. Hibrit çalışma oranı, geçen yıl elde edilen sonuçlarla (yüzde 54) büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Çalışma modellerinde büyük bir değişim yaşanmaması, hibrit yapının iş dünyasında dengeli bir şekilde sürdürüldüğünü ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde ise bu tablonun, şirketlerin ihtiyaçları ve çalışan beklentileri doğrultusunda şekillenmeye devam etmesi bekleniyor.

Esnek haklar öne çıkıyor

Araştırma sonuçlarına göre, ‘Esnek Yan Haklar’ şirketler tarafından en öncelikli yan hak olarak öne çıkıyor. Önem sırasına göre diğer yan haklar ise şöyle sıralanıyor: Bireysel emeklilik, şirket aracı, hayat sigortası, uzaktan çalışma, sağlık sigortası, ek yıllık izin, giyim yardımı, yemek yardımı, yol yardımı ve wellbeing uygulamaları.

Çalışanlara en çok sunulan yardımlar: Yemek, ulaşım ve bayram yardımı

2025 MMB Türkiye Çalışan Sağlığı ve Yan Haklar Araştırması sonuçlarına göre, şirketlerin çalışanlarına sunduğu yemek ve ulaşım olanakları çeşitlilik gösteriyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 44,1’i çalışanlarına yemek çeki imkânı sunarken, yüzde 29,6’sı hem yemekhane hizmeti hem de yemek çeki alternatifi sağlıyor. Yalnızca yemekhane hizmeti sunan şirketlerin oranı yüzde 20,5 iken, yüzde 4,6’sı yemek yardımı için nakit ödenek vermeyi tercih ediyor. Öte yandan, şirketlerin sadece yüzde 1,2’si çalışanlarına herhangi bir yemek imkânı sunmuyor.

Ulaşım desteği konusunda ise şirketlerin yüzde 35,8’i yalnızca servis hizmeti sağlıyor. Yüzde 31,3’ü yalnızca ulaşım ödeneği sunarken, yüzde 26,7’si ise hem servis hem de ulaşım ödeneği sağlıyor. Şirketlerin yüzde 6,2’si ise çalışanlarına herhangi bir ulaşım desteği vermiyor. Bu veriler, şirketlerin çalışan memnuniyetini artırmak adına yemek ve ulaşım konularında farklı yaklaşımlar benimsediğini ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçlarına göre yemek ve ulaşımdan sonra şirketlerin sağladığı diğer önemli yardımların başında ise yüzde 61,3 ile bayram, yüzde 56,3 ile yılbaşı yardımları geliyor. Şirketlerin yüzde sadece 13,7’si izin yardımı uygulaması sunuyor.

Fuat Ünal: “Enflasyon ve yetenek savaşı, yan haklarda yeni standartları zorluyor”

MMB Türkiye Çalışan Sağlığı ve Yan Haklar Araştırması’nın iş dünyasında çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmanın artık yalnızca maaşlarla sınırlı olmadığının, sunulan yan hakların çeşitliliği ve niteliğiyle de şekillendiğine dikkat çeken Mercer Marsh Benefits Türkiye Ülke Lideri Fuat Ünal, “El yakan sağlık harcamaları, yükselen enflasyon ve yetenekli çalışanları elde tutma mücadelesi, işverenleri daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yan hak modellerine yöneltiyor. Mercer Marsh Benefits’in 2025 Türkiye Çalışan Sağlığı ve Yan Haklar Araştırması, sağlık sigortasının artık bir lüks değil, çalışma hayatının vazgeçilmez bir standardı olduğunu ortaya koyuyor. Gelecekte, işverenlerin çalışan sağlığına ve yan haklara yönelik daha bütünsel ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar benimsemesi bekleniyor. Çalışanların bireysel sağlık ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş hizmetlerin sunulması, işverenlerin rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olacak. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 96’sı çalışanlarına sağlık sigortası sunarken, esnek yan haklar, bireysel emeklilik ve psikolojik destek gibi uygulamalar da hem yetenekli çalışanları çekme hem de çalışan bağlılığını güçlendiren unsurlar olarak öne çıkıyor. Şirketler yalnızca sağlıkla sınırlı kalmıyor; yemek, ulaşım ve bayram yardımı gibi desteklerle çalışan deneyimini bütünsel olarak iyileştirmeyi hedefliyor. Tüm bu veriler, insan kaynağı stratejilerinin artık daha bütünsel, kişiselleştirilmiş ve uzun vadeli bir yaklaşımla ele alındığını gösteriyor” dedi.