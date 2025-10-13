Mergen Digital: Türkiye’nin ilk finans süper-app’i, bölgesel Fintech liderliğine hazırlanıyor

Türkiye finansal teknoloji ekosisteminde yeni bir dönem başlıyor. Tulpar Holding kurucusu ve girişimci Erkut Çavuş liderliğinde geliştirilen Mergen Digital, yatırım ve ödeme çözümlerini tek bir platformda buluşturarak Türkiye’nin ilk finans süper-app’i olma yolunda güçlü bir adım atıyor. Kullanıcılar, Türkiye ve ABD borsalarında hisse alıp satabilecek, TEFAS fonlarına yatırım yapabilecek; aynı zamanda Mergen Pay ile kart, QR ve POS üzerinden günlük harcamalarını gerçekleştirebilecek. Böylece hem yatırım hem de bankacılık fonksiyonları tek bir uygulama ile birleşiyor.

Yapay zekâ katkısı ve yol haritası

Mergen Digital’in başarısının arkasında yalnızca güçlü bir teknoloji değil, aynı zamanda çok disiplinli bir ekip bulunuyor. Siber güvenlikten finansal regülasyona, yazılım geliştirmeden pazarlamaya kadar geniş bir uzman kadro, platformun güvenli, ölçeklenebilir ve hızlı büyüyebilen bir yapıya kavuşması için çalışıyor. Özellikle SPK uyumluluğu ve regülasyon tarafında titizlikle yürütülen çalışmalar, Mergen’in gelecekteki büyümesi için kritik bir avantaj sağlıyor.

Mergen Digital, çevresinde büyüyen bir finansal ekosistem de inşa ediyor. Tulpar Holding çatısı altında kurulan Paradigma Kapital, Türkiye’nin gelecek vaat eden girişimlerini desteklemek üzere hayata geçti. Fonun yatırım yaptığı projelerden biri olan Mektup, geliştirdiği yapay zekâ dil modeli Mia ile öne çıkıyor. Uzman ekonomistlerle birlikte eğitilen Mia, Mergen Digital’e entegre edilerek kullanıcıların yatırım, bütçe planlama ve portföy yönetimi gibi finansal kararlarında kişiselleştirilmiş öneriler sunacak.

Küçük yatırımcıya da kitle fonlama imkanı

Yol haritasında ayrıca kitle fonlama altyapısının devreye alınması bulunuyor. Böylece kullanıcılar yalnızca yatırım yapan değil, aynı zamanda yeni projelerin erken aşama ortağı olabilen aktif katılımcılara dönüşecek. Uzun vadede emtia yatırımları, sigorta çözümleri, türev ürünler, sosyal yatırım toplulukları ve bölgesel genişleme planlarının yanı sıra, kripto varlık yatırımları da gündemde. İlk aşamada ayrı bir uygulama olarak konumlanacak kripto platformu, regülasyonların uygun hale gelmesiyle birlikte Mergen Digital çatısı altında birleşerek tek bir ekosistem yaratacak.

Mergen adı Türk mitolojisinden

Türk mitolojisindeki bilgelik tanrısı Mergen’den adını alan bu girişim, vizyoner liderliği, güçlü ekibi ve yenilikçi iş modeliyle Türkiye’den çıkacak yeni bir fintech başarı öyküsü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Global Fintech pazarının hızlı büyümesi hakkında:

Fintech sektörü dünya genelinde benzeri görülmemiş bir hızla büyüyor. Boston Consulting Group’un raporuna göre 2023’te 245 milyar dolar seviyesinde olan fintech gelirleri, 2030’da 1,5 trilyon dolara ulaşacak. Fortune Business Insights da 2025’te 395 milyar dolar değerindeki global pazarın, 2032’de 1,1 trilyon dolara çıkacağını öngörüyor.

Bu büyümenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğine en somut örneklerden biri Revolut. 2015 yılında kurulan şirket, yalnızca birkaç yıl içinde Avrupa’nın en değerli fintech markalarından biri haline geldi; bugün 40 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor ve yıllık işlem hacmi 150 milyar doları aşıyor. Türkiye’de de son yıllarda dijital yatırım uygulamalarının çok kısa sürede onlarca milyon dolarlık yatırım topladığı görüldü. Bu örnekler, Mergen Digital’in ölçeklenme potansiyelini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Mergen Digital de önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 50 milyon dolar düzeyinde yatırım çekebilecek bir büyüme ivmesine ulaşmayı öngörüyor.