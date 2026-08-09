Merinos halka arz edilecek: Sasa'nın sermayesi desteklenip borç yükü rahatlatılacak

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Erdemoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Merinos Halı, halka arz için hazırlıklarını sürdürüyor. Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, şirketin halka arz sürecine ilişkin EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’a önemli bilgiler verdi.

Erdemoğlu, Merinos’un 30 Haziran 2026 finansalları itibarıyla halka arza hazır olduğunu, ancak Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) henüz başvuru yapılmadığını belirtti.

Halka arzda şirketin yüzde 20-30’unun yatırımcılara açılması planlanıyor. Halka arzın en az yarısının sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilmesi, bunun yanında bir miktar ortak satışı yapılması öngörülüyor.

Halka arz gelirinde Sasa detayı

Merinos’un halka arz planındaki en dikkat çekici başlıklardan biri, elde edilecek kaynağın kullanım alanı olacak.

Mehmet Erdemoğlu, halka arz gelirlerinin iki temel alanda değerlendirilmesinin planlandığını belirterek, bunları yatırımların finansmanı ve ilgili yükümlülüklerin dengelenmesi ile grup şirketlerinin sermaye yapısının güçlendirilmesi olarak sıraladı.

Halka arzdan sağlanacak kaynağın bir bölümünün ise Sasa’nın sermaye tabanını desteklemek için kullanılacağını ve Sasa’nın borçluluk açısından rahatlayacağını ifade etti.

Böylece Merinos’un halka arzından sağlanacak kaynağın, Erdemoğlu Grubu içerisindeki şirketlerin finansal yapısının güçlendirilmesinde de kullanılması planlanıyor.

Yabancı yatırımcı hedefi

Mehmet Erdemoğlu, halka arz hazırlıkları kapsamında Londra ve New York’ta yabancı yatırımcılara yönelik tanıtım toplantıları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sasa Yönetim Kurulu Üyesi Prof. İbrahim Turhan’ın verdiği bilgilere göre ise, halka arz edilen hisselerin önemli bölümünün yabancı yatırımcılara satılması hedefleniyor. Henüz kesinleşmemekle birlikte, halka arz edilecek hisselerin üçte ikisinin yabancı yatırımcılara satılması gündemde.

Turhan, böylece halka arz yoluyla Türkiye’ye önemli miktarda yabancı sermaye girişi sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Merinos’un cirosu 500 milyon doları aşabilir

Mehmet Erdemoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Merinos, 2025 yılını 472 milyon dolar ciroyla tamamladı. Şirket, 2026’nın ilk yedi ayında ise 270 milyon dolar ciroya ulaştı. Bu rakamın 245 milyon dolarlık bölümünü ihracat oluşturdu.

Merinos’un 2026 yılı cirosunun 500 milyon doları aşabileceği öngörülüyor.

Şirketin Gaziantep’te yatırımını sürdürdüğü polyester cipsi tesisinin de Merinos’un büyüme planlarında önemli bir yeri bulunuyor. 270 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesisin yıllık 330 bin ton üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık 400 milyon dolar yıllık ciro yaratması bekleniyor.

Mehmet Erdemoğlu, polyester cipsi yatırımının devreye girmesiyle Merinos’un yakın dönemde 1 milyar dolar ciro seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Yapay zeka ile üretim dönüşümü

Merinos, üretim tarafında da yapay zeka yatırımlarına hazırlanıyor. Şirket, Berlin Teknik Üniversitesi bünyesindeki ZEKI ile stratejik işbirliği başlattı.

Bu işbirliğiyle yapay zekanın tasarım ve üretim süreçlerine entegre edilmesi hedefleniyor.

Merinos’un bugün 100’ü aşkın ülkeye ihracat yaptığı, cirosunun yüzde 92’sinin ihracattan geldiği ve yıllık 80 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.