Merrell, Türkiye’deki ilk mağazasını açıyor

Üstün teknolojiye sahip konforlu tasarımları ve şehirden doğaya uzanan geniş koleksiyonuyla outdoor severlerin vazgeçilmezi Merrell, Türkiye’deki ilk mağazasını İstanbul Marina AVM’de açıyor. Merrell, doğa tutkunlarını heyecanlandıracak büyük açılış etkinliği ve kaçırılmayacak fırsatlarla geliyor.

26 Şubat’ta gerçekleşecek açılışa özel, ziyaretçileri ilk alışverişe özel indirimler, sürpriz hediyeler, adrenalin dolu yarışmalar ve bol ödüllü etkinlikler bekliyor.

Açılış gününe özel “Alışverişin Kadar Bedava” kampanyası ile Merrell İstanbul Marina AVM mağazasından 15:00-22:00 saatleri arasında yapılacak alışveriş tutarı kadar para puan kazanma fırsatı ziyaretçileri bekliyor.

Kazanılan para puanlar, aynı gün içerisinde hem Merrell mağazasında hem de tüm SPX mağazalarında kullanılabilecek.