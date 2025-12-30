Mersin'de Rus nükleer endüstrisinin 80. yılı onuruna "Rosatom Satranç Kupası"

ANKARA (EKONOMİ)

Çeşitli kategorilerde 250’nin üzerinde satranççının yarıştığı turnuva 5 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Mersin İl Müdürü Göksun Öz katıldı.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, Rus nükleer endüstrisinin tarihinin, barışçıl atom projesini tasarlayanların büyük rüyasıyla başladığını bildirdi.

Butckikh, Akkuyu NGS’nin Mersin'de yeni fırsatlar yaratan ve olumlu değişimlerin temelini oluşturan bir proje haline geldiğine dikkat çekti.

Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay, bu tarz bir etkinliğin Akdeniz’in kilit merkezi olan Mersin’de gerçekleştirilmesinin öneminden bahsetti. Tülay, Federasyonun Rosatom ile işbirliği sayesinde Mersin’de lisanslı satranç sporcusu sayısının arttığı bilgisini verdi.

Etkinlik kapsamında, Türkiye Satranç Milli Takımı oyuncuları ile CM (Usta Adayı) Ege Öz ve WCM (Kadın Usta Adayı) Latife Yade Günaştı'nın yer aldığı bir panel gerçekleştirildi.