Mert Software & Electronics, RDCONF2022’den ikincilikle döndü

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da, kurulduğu 2003 yılından bu yana MES yazılım ve donanım çözümleri üreten ve kurulduğu günden itibaren teknoloji üreten bir firma olmaya hedefleyen Mert Software & Electronics, her yıl düzenlenen Uluslararası Araştırma Geliştirme ve Tasarım Konferansı’ndan, “Üretimde Kullanılan Akıllı Olmayan El Cihazlarının Endüstri 4.0’a Uyumlu Hale Getirilmesi İçin Yeni Bir Sistem Tasarımı” bildirisiyle ikincilik ödülüyle döndü.

“Unicorn” hedefine adım adım…

Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen törenin ardından konuşan Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir “Sektörümüz için değerli bir yarışmada, ikincilik ödülüne layık görülmek bizleri mutlu etti. Bu başarının ardından ciddi bir ekip çalışması var. Ülkemizin ekonomisine katma değer katmak için durmadan çalışıyoruz. Bu tarz ödüller bizler için motivasyon kaynağı oluyor, yeni teknolojiler geliştirmek adına bizleri teşvik ediyor. Ülkemize ve ülkemizin bilgi kaynağına, yetişmiş insan kaynağına güvenimiz tam” dedi. Firmanın büyümesini farklılaştırma stratejisiyle desteklemek, ürün ve hizmetleri çeşitlendirmek, rekabet stratejisini yenilik ve inovasyon temelli gerçekleştirmek için çalıştıklarının altını çizen İlhan Özdemir, Mert Software & Electronics’in 5 yıllık perspektifte önüne koyduğu “unicorn” olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini sözlerine ekledi.