Merzigo’nun Türkiye’den dünyaya uzanan içerik modeli Uluslararası Emmy Akademisi’nde

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Türkiye’de televizyon içeriklerinin dijital platformlara taşınması ve uluslararası pazarlara açılması alanında geliştirdiği iş modeliyle büyüyen Merzigo, deneyimini bu kez küresel televizyon sektörünün temsilcileriyle Los Angeles’ta paylaştı.

11 Eylül’de YouTube ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu ve Üyeler Toplantısı, dünyanın farklı ülkelerinden 80’i aşkın medya yöneticisini bir araya getirdi. Toplantıda televizyon sektörünün geleceği ve dijital platformlarla gelişen yeni iş modelleri ele alındı.

İçeriklerin dijitalde büyümesi ve sürdürülebilir gelir

Merzigo Kurucu Ortağı ve CEO’su Yiğit Doğan Çelik, YouTube EMEA Başkanı Pedro Pina ile gerçekleştirdiği söyleşide Merzigo’nun Türkiye’de geliştirerek bugün küresel ölçekte uyguladığı modeli anlattı. Çelik, televizyon içeriklerinin dijital platformlara hazırlanmasından kanal yönetimine, farklı dillere uyarlanmasından uluslararası pazarlarda yeni izleyicilere ulaştırılmasına ve gelir elde edilmesine kadar uzanan sürece ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide, içerik sahiplerinin YouTube’da başarılı bir operasyon kurması ve büyütmesi için gereken uygulamalar da ele alındı. Pedro Pina, etkinliğin ardından yaptığı paylaşımda Çelik ile gerçekleştirdikleri söyleşiyi “günün öne çıkan anlarından biri” olarak nitelendirdi.

Türk içeriklerinden küresel portföye

Merzigo’nun büyüme hikâyesinin merkezinde Türk televizyon içerikleri de bulunuyor. Türk dizilerinin dijital platformlar üzerinden farklı coğrafyalardaki izleyicilerle buluşmasına katkı sağlayan şirket, zaman içinde geliştirdiği modeli uluslararası içerik sahiplerine taşıdı. Bugün İstanbul, Londra ve Los Angeles’taki ofisleriyle faaliyet gösteren Merzigo, 30’dan fazla dilde 6 bini aşkın dijital kanalı yönetiyor. Şirketin yönettiği içerikler ayda 17 milyarın üzerinde görüntülenmeye ulaşıyor.