Meşe, yeni makinesi BAST’ı pazara sundu

Türkiye makine sektörü, yurt içinde ve dışında yaşanan olumsuzluklara rağmen üretim ve ihracatta kayda değer ilerleme kaydetti. Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından yayımlanan Makine İmalat Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu’na göre, Türkiye’nin makine ihracatı 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 12,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 11,9 arttı. Yılın ilk yarısında ihracat hacminde yüzde 12,2 ve adet bazında yüzde 1,5 artış görüldü. Rapora göre, dünya ekonomisine ilişkin beklentiler çerçevesinde, makine ve teçhizat yatırımlarının 2023 yılının ilk yarısında durağanlaşması, ikinci yarıda ise yeniden büyüme sürecine girmesi bekleniyor. Sektörde 25 yılı aşkın mühendislik tecrübesi bulunan Meşe Makina Kurucusu Mehmet Selim Akkök, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Olumsuzluklara rağmen çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz”

Pandemi sürecinin makine sektörü için zorlu geçtiğini söyleyen Mehmet Selim Akkök, “Makine imalat ve ihracatı, dünyadaki her türlü olumsuzluktan kolay etkilenen bir sektör. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, Çin’de yeniden kapanma yaşanması, Türkiye’deki seçim süreci gibi konulardan etkileniyoruz. Kısa süreceğini umduğumuz durgunluk sonrasındaki döneme hazır olmak için, üretim ve Ar-Ge çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Meşe Makina olarak Bursa Makine Fuarı’nda patentli Sac Düzleştirme Makinamız BAST’ı tanıttık. Mühendislik deneyimlerimizle üretim sektörünün ihtiyacı olan makineler geliştirmeye, bunların dünya piyasasına sunulmasını sağlamaya çalışıyoruz. 14-17 Aralık tarihleri arasındaki Bursa Makina Teknolojileri (BUMATECH) fuarına da katılarak yeni makinemiz BAST’ı Türkiye ve dünya piyasasına sunduk.” şeklinde konuştu.

“Aşınmayı azaltarak makinanın kullanım ömrünü uzatıyor”

Türkiye’yi makine imalatı ve ihracatı konusunda her zaman bir adım öteye taşımak için çalıştıklarını belirten Akkök, bu doğrultuda çok yönlü Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Akkök, devamında şunları kaydetti: “Ar-Ge çalışmalarımızın bir ürünü olan BAST Sac Düzleştirme Makinası üretim sektörünün farklı alanlarındaki, alevli kesim, lazer kesim ve perfore sac işlemlerinde oluşan kusurların ortadan kalkması için kullanılan bir silindir düzleştirme teknolojisidir. Düzleştirme işlemleri sac metal parçalarda oluşan iç gerginliği azaltmanın ardından düzleştirme sağlayarak ürün üzerinde yapılacak sonraki işlemlerin kalitesini artırır. Ekonomik, yalın, basit kullanımlı ve hızlı işlem gerçekleştirmesiyle zaman tasarrufu sağlayan makinenin işlem sonrası temizliği de kolaylıkla yapılabilmektedir. Dokunmatik ekran sayesinde, makine ayarları hassas ve kolay olarak programlanabilmektedir.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.