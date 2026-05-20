Meta, 8 bin kişilik küresel işten çıkarma planını uygulamaya başladı

Meta Platforms, Çarşamba sabahı dünya genelindeki çalışanlarına bildirimde bulunmaya başladı. İlk olarak Asya'daki merkez Singapur'daki çalışanlara yerel saatle sabah 4'te bildirim gönderildi.

Şirket, dünya çapında yaklaşık 8 bin pozisyonu azaltırken, çalışanların evden çalışmaya teşvik edilmesi isteniyor. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, bu son işten çıkarma dalgasının özellikle Meta'nın mühendislik ve ürün ekiplerini etkilemesi ve yılın ilerleyen dönemlerinde ek işten çıkarmaların yaşanması bekleniyor.

Bu yıl yapay zekaya 100 milyar dolardan fazla yatırım yapan şirket, görev değişiklikleri ve işten çıkarmalardan önce Mart ayı sonu itibariyle 80 bine yakın çalışana sahipti.

Bloomberg News tarafından görülen nota göre Meta'nın İnsan Kaynakları Başkanı Janelle Gale, "Artık birçok kuruluşun daha düz bir yapıyla, daha küçük ekipler/gruplar halinde, daha hızlı hareket edebilen ve daha fazla sorumluluk üstlenebilen bir şekilde faaliyet gösterebileceği bir aşamadayız. Bunun bizi daha üretken hale getireceğine ve işi daha tatmin edici kılacağına inanıyoruz." dedi.

CEO Mark Zuckerberg, yapay zekayı şirketin en önemli önceliği haline getirdi ve Alphabet'in Google'ı ve OpenAI gibi rakipleriyle aynı seviyede kalmak için tüm kaynaklarını bu alana yöneltti. Bu durum Meta'nın iş gücünde ve çalışma biçiminde değişikliklere yol açtı. Zuckerberg'in verimliliği artırma çabaları nedeniyle şirkette son yıllarda bir dizi işten çıkarma yaşandı.