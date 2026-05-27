Meta, ABD'de bin 395 kişiyi işten çıkaracak
ABD'li teknoloji devi Meta, Washington eyaletinin King County bölgesinde 1.395 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.
Washington İstihdam Güvenliği Departmanı'na yapılan Worker Adjustment and Retraining Notification bildirimine göre işten çıkarmalar Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Şirket açıklamasında, çalışanların 20 Mayıs'ta bilgilendirildiği ve işten ayrılıkların 22 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olmasının beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda gerçekleşecek ayrılıkların kalıcı olacağı, etkilenen çalışanların hiçbirinin sendika tarafından temsil edilmediği ifade edildi.
231 uzaktan çalışanı kapsıyor
İşten çıkarmaların Seattle, Bellevue ve Redmond merkezli çalışanların yanı sıra Washington eyaletinde ikamet eden 231 uzaktan çalışanı kapsadığı kaydedildi.
Bu adım, Meta'nın bölgede daha önce gerçekleştirdiği 331 ve 168 kişilik işten çıkarmaların ardından geldi.
İlk adım Singapur'dan atıldı
Meta Platforms Inc., daha önce duyurduğu "kapsamlı yeniden yapılanma süreci" kapsamında binlerce çalışanını kapsayan işten çıkarma planını uygulamaya başladı. Şirketin, yapay zeka yatırımlarını hızlandırmak amacıyla yürüttüğü süreçte ilk adım Singapur'dan atıldı.
Şirketin, dünya genelinde yaklaşık 8 bin çalışanı işsiz kalacak. İşten çıkarmaların özellikle Meta’nın mühendislik ve ürün geliştirme ekiplerinde yoğunlaşması bekleniyor.