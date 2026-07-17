Meta, Amazon’un yıldızını transfer etmeye hazırlanıyor

Deniz GÜLDAĞ

Teknoloji sektörüne yakın kaynaklara göre, sektörde yaklaşık 20 yıllık tecrübesi bulunan Brown, önümüzdeki haftalarda Meta’ya geçecek ve şirketin veri merkezi projeleri ile bilgi işlem kapasitesinin genişletilmesine odaklanacak.

Meta, bu yıl yapay zeka veri merkezleri başta olmak üzere yapay zeka altyapı yatırımlarına 125 milyar ila 145 milyar dolar harcamayı planlıyor.