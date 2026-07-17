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Meta, Amazon’un yıldızını transfer etmeye hazırlanıyor

Meta Platforms, veri merkezi ve yapay zeka altyapı yatırımlarını hızlandırırken Amazon Web Services’ın (AWS) üst düzey yöneticilerinden Dave Brown’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Meta, Amazon’un yıldızını transfer etmeye hazırlanıyor
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Deniz GÜLDAĞ

Teknoloji sektörüne yakın kaynaklara göre, sektörde yaklaşık 20 yıllık tecrübesi bulunan Brown, önümüzdeki haftalarda Meta’ya geçecek ve şirketin veri merkezi projeleri ile bilgi işlem kapasitesinin genişletilmesine odaklanacak.

Meta, bu yıl yapay zeka veri merkezleri başta olmak üzere yapay zeka altyapı yatırımlarına 125 milyar ila 145 milyar dolar harcamayı planlıyor.

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