Meta, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarabilir

Reuters’a konuşan konuya yakın üç kaynağa göre şirket, yapay zekâ altyapı yatırımlarının maliyetini karşılamak ve yapay zekâ destekli çalışanların sağlayacağı verimliliğe hazırlık yapmak amacıyla bu adımı gündemine aldı. Haberde, olası işten çıkarmaların zamanlaması ve kapsamının henüz kesinleşmediği belirtildi.

Meta sözcüsü, FOX Business’a yaptığı açıklamada, "Bu teorik yaklaşımlara dair spekülatif bir rapor" ifadesini kullandı. Üst düzey yöneticilerin planı şirketin diğer liderleriyle paylaştığı belirtildi.

Meta, 2022 Kasım ayında 11.000 kişiyi işten çıkarmıştı. Bu rakam, o dönemde çalışanların yaklaşık %13’üne denk geliyordu. Şirket, birkaç ay sonra 10.000 kişiyi daha işten çıkardı. Olası yeni kesintiler, 2022 ve 2023’ten bu yana en büyük yeniden yapılanma anlamına gelecek.

Meta’nın 31 Aralık 2025 itibarıyla yaklaşık 79.000 çalışanı bulunuyor. %20’lik bir kesinti, on binlerce kişiyi etkileyecek.