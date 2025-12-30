Meta, Çinli yapay zeka girişimi Manus'u satın aldı

Bu satın alma, Mark Zuckerberg'in OpenAI ve Google ile rekabet etmek amacıyla hızla gelişen yapay zeka teknolojisine milyarlarca dolar yatırım yaptığı bir dönemde geldi.

Manus, dijital bir çalışan gibi operasyon yapabilen, araştırma ve otomasyon gibi görevleri minimum talimatla bağımsız şekilde yerine getiren genel amaçlı bir yapay zeka ajanı geliştiriyor. Şirket, bu yıl içinde piyasaya sürdüğü ürünün performansının OpenAI'ın DeepResearch ajanını aştığını iddia etmişti.

Meta, Manus hizmetini işletecek ve satacak, ayrıca Meta AI dahil tüketici ve işletme ürünlerine entegre edecek. Anlaşmanın finansal şartları ise açıklanmadı.

Merkesi Singapur'da bulunan Manus, Pekin merkezli Butterfly Effect Technology Ltd Co'nun bir parçası olarak biliniyor.